كيفية التقديم في تعيينات عقود محافظة الديوانية 2024 والشروط المطلوبة على موقع eservice.ur.gov.iq

أطلقت وزارة التربية العراقية، خدمة التقديم في تعيينات عقود محافظة الديوانية، التي تعد من أشهر وأهم المسابقات الوظيفية بما يصل عددها إلى 5902 درجة وظيفية، بالإضافة إلى تقديم فرص عمل تؤهل الأفراد الراغبين في العمل بمثل هذه الوظائف الثابتة والمناسبة لهم، على أن يتم التقديم في تعيينات الديوانية وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

خطوات التقديم في تعيينات عقود محافظة الديوانية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التقديم في تعيينا عقود محافظة الديوانية التي تكون حتى يوم 1 من شهر يوليو 2024، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية الرسمي.

ثم يتم القيام بإختيار “عقود تعيينات المحافظة”.

على أن يتم ملء استمارة طلب الحصول على الوظائف.

أن تقوم بإرفاق المستندات المعنية بطلب القبول.

التأكد من صحة المعلومات والوثائق التي تم إدخالها.

ليتم الضغط في النهاية على زر “تأكيد”.

ما هي شروط التقديم على تعيينات محافظة الديوانية؟

أما عن الشروط الواجب توافرها في كافة الراغبين بالتقديم على تعيينات محافظة الديوانية، ما يلي:-