“هام جداااا”.. مواعيد تخفيف الأحمال خلال امتحانات الثانوية العامة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة، أن الإعلان عن تمديد مدة انقطاع الكهرباء بساعة إضافية يعبر عن شفافية الحكومة ومصداقيتها في التعامل مع المواطنين، جاء هذا في إطار تخفيف الأحمال خلال امتحانات الثانوية العامة 2024، أيضا أشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمام كبير بتطوير شبكات الكهرباء في كافة أنحاء الجمهورية، وأن زيادة إنتاج الكهرباء تأتي بفضل المشروعات القومية وتغيير نمط الاستهلاك.

مواعيد تخفيف الأحمال خلال امتحانات الثانوية

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء في مكالمة هاتفية ضمن برنامج (على مسئوليتي)، أن زيادة مدة انقطاع الكهرباء بساعة إضافية جاءت بسبب أعمال الصيانة التي تجرى على الشبكة القومية للكهرباء، وتشمل أهم ما جاء في تصريحاته ما يلي:

قال إن الوضع عاد إلى طبيعته ولم يتم تنفيذ الساعة الإضافية، وعادت الأمور إلى نظام تقنين الأحمال للحفاظ على كفاءة التشغيل.

صرح أنه من المتوقع أن يزداد استهلاك الكهرباء مشيرا إلى أن هناك فرق طوارئ منتشرة في جميع المحافظات للتعامل مع أي أزمة قد تنشأ.

أكد أن هناك تنسيق دائم بين وزارتي الكهرباء والبترول لتحديد توقيتات تقليل الأحمال وأوقات الانقطاع، مع الحرص على توفير جميع المعلومات الضرورية للمواطنين.

اختتم المتحدث بتأكيده على جهود الوزيرين لتلبية الاحتياجات ووضع حلول للأزمة قبل نهاية هذا العام، مشدد على حرص الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين بشكل إيجابي.

تخفيف أحمال الكهرباء خلال فترة امتحانات الثانوية العامة 2024

ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء أنه سيتم جدولة توقيتات خفض الأحمال الكهربائية خلال امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 من الساعة 3 إلى 7 مساء، وذلك بالتنسيق التام مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويؤكد المتحدث وجود تعاون مستمر بين الجهات المعنية لضمان نجاح عملية تخفيض الأحمال دون التأثير على سير الامتحانات