هيطلع أحلى من المخابز.. طريقة عمل بسكويت جوز الهند في البيت بمكونات بسيطة وأسرار نجاحه

تبحث الأمهات عن طريقة عمل بسكويت جوز الهند، استمتعوا بمذاق بسكويت جوز الهند المقرمش، فهو من الأصناف الشهية واللذيذة التي يحبها الكثيرون، خاصة بفضل إضافة جوز الهند الذي يمنحها نكهة مميزة وقرمشة لا تقاوم، يُعتبر هذا البسكويت خيارًا مثاليًا للأعياد والمناسبات، ويعدّ وجبة خفيفة رائعة للأطفال.

طريقة عمل بسكويت جوز الهند

طريقة عمل بسكويت جوز الهند، لقد وفرنا لكم طريقة سهلة وبسيطة لتحضيره في المنزل:

المكونات:

2 كوب من جوز الهند المبشور

1 كوب من السكر

1 بيضة

1/2 كوب من الزبدة (عند درجة حرارة الغرفة)

1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

1/4 ملعقة صغيرة من ملح

1 1/2 كوب من الطحين

طريقة التحضير:

سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية وجهزي صواني الخبز.

في وعاء كبير، اخلطي الزبدة والسكر جيدًا حتى تصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.

أضيفي البيضة والفانيليا إلى الخليط واخفقيهم معًا.

أضيفي جوز الهند المبشور وامزجيه مع باقي المكونات.

أضيفي الطحين والملح إلى الخليط واخلطيهم جيدًا حتى تتكون عجينة.

اشكلي العجينة إلى كرات صغيرة ثم ضعيها على الصواني المحضرة، ثم قومي بتسطيحها قليلًا باستخدام شوكة مطاطية.

ضعي الصواني في الفرن المُسخن مُسبقًا لمدة تتراوح بين 10-12 دقيقة أو حتى تصبح الحواف ذهبية اللون.

بعد ذلك، اخرجي الصواني من الفرن واتركي البسكويت حتى يبرد قليلًا قبل التقديم.

أسرار نجاح بسكويت جوز الهند

هنا بعض الأسرار التي قد تساعد في تحقيق نجاح بسكويت جوز الهند: