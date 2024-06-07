“فرح اطفالك وضحكهم من قلبهم”.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 مع ذكر خطوات التنزيل

قامت إدارة قناة توم وجيري بإجراء تغيير التردد من أجل تحسين جودة البث والصوت والصورة، وحققت القناة شعبية واسعة مؤخرا وأصبحت محط اهتمام للأطفال لما تقدمه من محتوى ممتع ومسلي، وتعتبر القناة مصدر ترفيهي للأطفال بفضل برامجها المميزة حيث تعرض مجموعة من أفلام الكرتون المسلية خاصةً أثناء فترة الإجازة، والتي يتصدرها مسلسل القط والفأر الذي يتضمن العديد من المغامرات والمطاردات الكوميدية بين الشخصيتين.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

يمكنك متابعة قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات عبر إدخال بيانات تردد القناة، والتي هي كالتالي:

التردد 12149.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500 .

ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

جودة القناة SD

تردد قناة القط والفار 2024

تتصف قناة القط والفار بعدة خصائص تجعلها مميزة ومثالية للأطفال، ومن بين هذه الخصائص:

تقدم القناة محتوى أمن ومناسب لجميع الأعمار، حيث يتم مراجعة جميع المواد المعروضة لضمان سلامة الأطفال.

علاوة على ذلك تقدم البرامج التعليمية المتنوعة والترفيهية التي تساهم في نمو الأطفال وتعليمهم بطريقة ممتعة ومفيدة.

تعرض القناة برامج وأفلام الرسوم المتحركة بجودة ممتازة وصوت رائع، مما يضمن للأطفال تجربة مشاهدة ممتعة ومثيرة.

خطوات تنزيل تردد قناة توم وجيري

يمكن للأباء تنزيل تردد قناة توم وجيري عبر اتباع الخطوات الأتية:

اضغط على زر القائمة الرئيسية في جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز الاستقبال.

اختر كلمة (بحث) من القائمة.

اختر نوع القمر الصناعي المناسب.

قم بإدخال جميع البيانات المتعلقة تردد قناة توم وجيري الجديدة.

اضغط على زر (بحث) مرة ثانية.

وستظهر القناة ضمن قائمة القنوات المتاحة.

الآن تستطيع ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك لتمكين أطفالك من مشاهدة كل ما يعرض على شاشة القناة التي تعمل على مدار اليوم دون انقطاع، كما أنها تقدم مجموعة متنوعة من أفلام الكرتون وأغاني الأطفال الجميلة والمميزة.