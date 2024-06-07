وداعاً للظلام.. الحكومة تحدد متى ينتهي انقطاع الكهرباء في مصر 2024.. اعرف التفاصيل الآن

سنجيب على سؤال متى ينتهي انقطاع الكهرباء في السطور القادمة، حيث يتساءل الكثير من المواطنين موعد انتهاء انقطاع التيار الكهربائي في عام 2024، حيث تعد أزمة انقطاع الكهرباء مصدر قلق كبير في الأشهر الأخيرة، حيث بدأت هذه الأزمة خلال صيف 2023، سنقدم لكم في هذا المقال جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، فتابعونا للاطلاع على المزيد.

جدول تخفيف الاحمال في مصر 2024

تقوم شركات الكهرباء في مصر بوضع جدول محدد لتخفيف الأحمال، حيث يتم فصل التيار لمدة ساعتين لكل منطقة، يبدأ هذا الجدول من الساعة 11 صباحًا حتى 5 مساءً.

ومع بداية امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024، تم تعديل الجدول ليصبح من الساعة 3 مساءً إلى 7 مساءً.

ستستمر هذه الخطة حتى انتهاء امتحانات الثانوية العامة في 20 يوليو 2024، وبعد ذلك سيتم العودة إلى الجدول القديم.

متى ينتهي انقطاع الكهرباء 2024

شهدت الساعات الأخيرة تزايدًا في عمليات البحث بين المواطنين عن موعد انتهاء انقطاع الكهرباء في عام 2024، خاصة مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، يتساءل الكثيرون عما إذا كان التيار الكهربائي سينقطع أثناء فترة الامتحانات، من جانبها، تعتزم الحكومة المصرية تقليل الأحمال الكهربائية وترشيد الاستهلاك، وقد أوضحت مصادر رسمية أن أزمة انقطاع الكهرباء في مصر من المتوقع أن تنتهي بحلول مطلع الشتاء المقبل، وبالتحديد في أكتوبر 2024، في جميع المحافظات، بدأت هذه الأزمة في أوائل صيف العام الماضي، ويهدف تقليل الأحمال إلى توفير مصادر طاقة متنوعة ومختلفة.

مواعيد انقطاع التيار الكهربائي في الدقهلية

المجموعة الأولى: من الساعة 2 ظهرًا إلى 3 عصرًا. المجموعة الثانية: من الساعة 3 عصرًا إلى 5 مساءً. المجموعة الثالثة: من الساعة 3 عصرًا إلى 4 عصرًا. المجموعة الرابعة: من الساعة 4 عصرًا إلى 5 مساءً.

مواعيد انقطاع التيار الكهربائي بالقاهرة