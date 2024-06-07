700 ألف دينار عراقي في انتظار.. وزاره الماليه العراقيه رواتب المتقاعدين

وزاره الماليه العراقيه رواتب المتقاعدين، تزايد البحث بين الكثيرين حول زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024، تشكل رواتب المتقاعدين جزءًا حيويًا من الدعم الإجتماعي والإقتصادي للمواطنين الذين خدموا البلاد خلال حياتهم العملية، يعتبر الحصول على راتب التقاعد حقًا مشروعًا للفئات العمرية المستحقة، وهو تعبير عن التقدير والاعتراف بالجهود التي بذلها المتقاعدون في مسيرتهم المهنية تشمل رواتب المتقاعدين في العراق مجموعة من المزايا التي تساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء، الإسكان، والرعاية الصحية، مما يمكنهم من مواجهة تحديات الحياة بعد التقاعد.

خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

للإستعلام عن رواتب المتقاعدين، اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية.

أدخل اسم المستخدم ورقم الهوية.

اختر نوع الخدمة المطلوبة.

أدخل جميع التفاصيل المتعلقة بالمستفيد.

اضغط على أيقونة “بحث”.

بعد ذلك، ستتمكن من الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالراتب والزيادة.

هيئة التقاعد الوطنية زيادة رواتب المتقاعدين 2024 فى العراق

تزايدت الاستفسارات حول زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024، حيث تمت الموافقة على رفع الحد الأدنى لأجور المتقاعدين إلى 700 ألف دينار عراقي بناءً على تعليمات وزارة العمل والشؤون الإجتماعية وبالتعاون مع وزارة المالية، هذه الزيادة تأتي بعد موافقة سابقة على زيادة قدرها 100 ألف دينار عراقي، بهدف ضمان حياة كريمة لجميع المستفيدين، ينصح بالتواصل مع مكتب التقاعد الوطني للحصول على تفاصيل إضافية بشأن هذه الزيادة.

شروط الحصول على زيادة معاش التقاعد في العراق

هناك عدة شروط ضرورية للحصول على معاش التقاعد في العراق، وسنقدم لكم هذه الشروط بالتفصيل: