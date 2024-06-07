عبر نتائجنا | نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 البصرة ونينوي بالاسم فقط “هنـــــا”

قامت وزاره التربية والتعليم في دولة العراق بالإشارة الى كافه التفاصيل التي تخص الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط العراقية وهذا لان البحث يزداد كثيرا من جانب الطلبة والطالبات بدولة العراق حول كيفية الاستعلام عن تلك النتيجة، وفيما يلي سوف نوضح لكم التفاصيل اللازمة للاستعلام عنها.

نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 البصرة

يمكن الاطلاع على النتيجة بسهولة بالثالث المتوسط بالسير على الخطوات التالية:

في البداية توجه لموقع الوزارة من هنا

بعد ذلك اختر نتيجة الثالث المتوسط

اختر المحافظة سجل الرقم الامتحاني

اختر العام الدراسي

في النهاية، اضغط على أيقونة عرض النتيجة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط 2024

الاهتمام كبير جدا من جانب طلبة وطالبات لا حصر لهم في الصف الثالث المتوسط 2024 فمن المعروف انهم يريدون ان يتعرفوا ويصلوا الى رابط الاستعلام عن تلك النتيجة الخاصة بهم فيمكن التعرف على النتيجة بسهولة بصورة الكترونية عبر الموقع الرسمي وهو موقع نتائجنا الخاص بوزارة التربئة والتعليم العراقية، فيستطيع جميع الطلبة أن يتعرفوا على نتيجتهم بسهوله بواسطته بعد انتقالهم إليه وكتابة الرقم الامتحان المخصص لكل طالب بصوره صحيحه في الخانة المخصصة له ومن الجدير بالذكر ان النتيجة سوف تظهر لجميع الطلاب قريبا وعلى الطلبة والطالبات ان يتحلوا بالصبر حتى تظهر ولا داعي للقلق من تأخر النتيجة فسوف تظهر في الايام القادمة وتقوم الوزارة بمراعاة عمليات التصحيح الخاصة بأوراق الامتحانات حتى يحصل الطلاب على حقهم في الدرجات التي يستحقونها.