قبل الصرف بساعات قليلة “الاستعلام عن رواتب شهر يونيو 2024” .. وحقيقة صرف 1000 جنية!

توفر الوزارة لعدد كبير من الأفراد الاستعلام عن رواتب شهر يونيو 2024،حيث انها من اكثر الموضوعات التي يتساءل عنها العديد من الاشخاص فان وزارة المالية في مصر قد وفرت رابط رسمي للاستعلام عن الرواتب بالإضافة الى انها اعلنت عن زيادة جديدة في شهر يونيو القادم 2024 لجميع العاملين في الدولة وزيادة الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين بها، ولذلك سوف نتعرف خلال الفقرات التالية عن طريقة الاستعلام عن الرواتب لشهر يونيو بالتفاصيل.

الاستعلام عن رواتب شهر يونيو 2024

جميع المواطنين الان يمكنهم الاستعلام عن رواتب شهر يونيو 2024 الكترونيا بخطوات سهله وبسيطة تتمثل فيما يلي:

اضغط على الرابط الرسمي لوزارة المالية ثم اضغط على تسجيل الدخول وتوجه الى خدمات الموظفين.

ثم اضغط على استعلام عن الرواتب واضغط شهر يونيو ادخل الرقم القومي بشكل صحيح.

ثم ادخل جميع المعلومات الصحيحة وبعد ان تتأكد منها يضغط على الاستعلام لتظهر لك تفاصيل الرواتب تبعا للدرجة الوظيفية.

موعد صرف رواتب شهر يونيو 2024

بالقرب مع حلول عيد الأضحى فإن وزارة المالية قد أشارت إلى تقديم موعد صرف رواتب شهر يونيو 2024 على أن يتم الصرف يوم 9 من نفس الشهر وسوف تستمر عملية الصرف حتى خمسة ايام بشكل متتالي لتنتهي يوم 13 يونيو 2024 ويستطيع جميع الموظفين الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي أو من خلال مكاتب البريد، وذلك حرصا من الحكومة على تلبية احتياجات الموظفين وشراء مستلزماتهم قبل العيد وبسبب العام المالي في شهر يوليو 2024.