قبل عيد الأضحى.. وزارة المالية العراقية توضح حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين 2024 وأهم شروط الحصول على زيادة معاش التقاعد

يتساءل العديد من الأشخاص عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين 2024 وموعد صرفها، لذا، أعلنت الجهات الرسمية في الدولة العراقية عن موعد الصرف، في السطور التالية، سنوضح قيمة الزيادة على الرواتب الأصلية وجميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين 2024

تداولت بعض الأخبار حول حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين لشهر يونيو، مما أثار اهتمام الجميع للتعرف على حقيقة هذا الأمر، وفيما يلي نعرض سلم الرواتب الجديد الذي أصدرته هيئة التأمينات الاجتماعية:

تم زيادة راتب المتقاعدين الذين كانوا يحصلون على 450 ألف دينار عراقي ليصل إلى 550 ألف دينار عراقي.

المتقاعدين الذين كانوا يتقاضون راتبًا بقيمة 550 ألف دينار عراقي، ارتفع راتبهم الآن إلى 650 ألف دينار عراقي.

بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يتلقون 650 ألف دينار، ارتفعت رواتبهم إلى 750 ألف دينار.

المتقاعدون الذين كانوا يحصلون على 850 ألف دينار، تمت زيادة رواتبهم إلى 950 ألف دينار.

خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين

إليكم خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين:

توجه إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة المالية العراقية.

قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية والاسم.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة في الأماكن المخصصة.

اضغط على زر “الاستعلام عن رواتب المتقاعدين”.

ستظهر على الشاشة جميع البيانات المتعلقة بالراتب، مثل قيمته وموعد صرفه.

إذا لم تجد زيادة في راتبك، فهذا يشير إلى عدم استيفائك للشروط المطلوبة للحصول على هذه الزيادة.

شروط الحصول على زيادة معاش التقاعد في العراق

بعد أن عرفنا على حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين، قامت وزارة المالية العراقية، وتحديداً هيئة التأمينات الاجتماعية، بتطبيق زيادة جديدة لمرتبات المتقاعدين العسكريين هذا الشهر ضمن مستحقات التقاعد في العراق لعام 2024، وأوضحت الوزارة الشروط والضوابط التي يجب توافرها للحصول على زيادة رواتب المتقاعدين في العراق، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي: