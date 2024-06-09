خدلك 10.000 كوينز مجانا.. تنزيل لعبة فيفا موبايل 2024 إي فوتبول بيس بتحديثات أسطورية وبكجات النجوم

ندى تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
خدلك 10.000 كوينز مجانا.. تنزيل لعبة فيفا موبايل 2024 إي فوتبول بيس بتحديثات أسطورية وبكجات النجوم
إي فوتبول

يبحث الكثير من محبي كرة القدم عن أفضل لعبة بيس وتعتبر إي فوتبول واحدة من أفضل الألعاب وذلك لأنها تقدم للاعب الكثير من المميزات والتي من أبرزها أنها تضم مجموعة من المباريات والدوريات والبطولات العالمية والمحلية وتتيح للاعب المشاركة بها، كما أنها تحرص على تصميم الرسومات بأفضل دقة وجودة واللاعب هو من يقوم باختيار الفريق الذي يريد أن يلعب من خلاله ويقوم أيضا باختيار شعار الفريق وملابسه، لذلك سوف نوضح لكم خطوات تحميل اللعبة.

إي فوتبول

يمكنك الآن تحميل لعبة إي فوتبول بكل سهولة وهذا من خلال أنظمة الهواتف المختلفة وهذا بمجرد أن يقوم المستخدم باتباع الخطوات الآتية:

  1. في مبتدأ الأمر قم بالتوجه إلى متجر التطبيقات المثبت على هاتفك.
  2. بعد ذلك قم بالبحث عن اللعبة وهذا من خلال كتابة اسم اللعبة في محرك البحث.
  3. انقر على زر التحميل وانتظر بضع دقائق.
  4. بعد أن يتم تثبيت اللعبة على جهازك قم بفتح تطبيق اللعبة.
  5. يرجى اتباع التعليمات التي سوف تظهر أمامك على الشاشة من أجل البدأ في اللعب.

شحن كوينزات إي فوتبول

الكوينزات هي العملة الرسمية التي يتم استخدامها في اللعبة وتقوم بفتح الكثير من البطولات للاعب، كما أنه يمكنك من خلالها الحصول على حزم اللاعبين الجديدة بالإضافة إلى أنها تعمل أيضا على ترقية مستوى اللاعب وتساعده في الفوز، يمكنك شحن كوينزات إي فوتبول من خلال اتباع الخطوات التالية:

إي فوتبول
إي فوتبول
  1. يجب عليك الدخول على الموقع الرسمي للعبة إي فوتبول أولا.
  2. ثانيا قم بالدخول على قسم شحن العملات.
  3. ثالثا يتطلب منك تحديد الدولة.
  4. رابعا قم بالموافقة على الشروط الموضحة أمامك.
  5. اضغط على زر موافق حتى تحصل على العملات بنجاح.

مميزات تحديث لعبة إي فوتبول

  • تم إضافة مجموعة من البطولات الجديدة.
  • اضافة التعليق العربي.
  • يمكنك تكوين فريق من اللاعبين المفضلين لديك.
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معلومات الكاتب
ندى

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