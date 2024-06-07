“طيور الجنة وميكي وماجد ووناسه“ ترددات قنوات الأطفال لتسلية أطفالك طول اليوم على نايل وعربسات.. نزليهم واخلصي من زنهم

سوف نوضح لكم ترددات قنوات الأطفال حيث أن قنوات الأطفال من القنوات الأساسية في كل تلفاز وذلك لأن الأمهات تقوم بتشغيلها للأولاد من أجل جذب انتباههم واشغالهم، كما أن جميع القنوات تقوم بعرض الأفلام والمسلسلات الكرتونية المفضلة لدى الكثير بالإضافة إلى أنه يوجد بعض القنوات تعرض بعض البرامج التليفزيونية التي تساعد في تنمية مهارات الأطفال.

ترددات قنوات الأطفال

سوف نقدم لكم في السطور التالية مجموعة من ترددات قنوات الأطفال التي يبحث عنها الكثير من الآباء والأمهات ويجب العلم أنه يتم استقبال جميع القنوات بشكل مجاني تماما ومن أبرزها:

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

التردد: 11310.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

التردد: 11355.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور بيبي

يمكنك الآن تنزيل قناة طيور بيبي على التلفاز الخاص بك من خلال القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 11393.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ميكي على النايل سات

التردد: 11528.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ماجد كيدز على النايل سات

التردد: 12221.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة بطوط على النايل سات

التردد: 11594.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة كوكي على النايل سات

التردد: 11602.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة MBC3 على النايل سات