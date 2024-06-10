طريقة عمل رز مبهر هندي في بيتك ومطبخك ألذ طعم

تتعدد وصفات الأرز المبهر في البيت المصري أو العربي ويرجع ذلك لطبيعة المكونات المستخدمة، حيث يمكن تحضير الأرز المبهر مع اللحم أو الدجاج أو الخضروات، كما أن له بعض الوصفات الأخرى التي تعتمد على البهارات بشكل كبير مثل الأرز المبهر الهندي، ولذلك ومع اقتراب أيام عيد الأضحى المبارك وفرنا لكي بعض الوصفات التي يمكنك تحضيرها في البيت بسهولة وبمكونات غير مكلفة مثل الأرز المبهر الهندي والأرز المبهر بالخضار.

طريقة عمل رز مبهر هندي

المقادير:

كوبان من الأرز البسمتي.

أربع اكواب ماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

بصلتين مبشورتين.

ملعقتين زيت.

نصف ملعقة صغيرة كركم

عود دارسين (قرفة)

ست حبات من الحبهان.

نصف ملعقة صغيرة كمون حصى.

ملعقتين من الزبيب.

ملعقة كبيرة كاجو.

طريقة التحضير:

في مقلاة كبيرة سخني الزيت ثم أضيفي إليه البصل واستمري في التشويح إلى أن يأخذ اللون الذهبي.

في وعاء آخر سخني مقدار من الماء ثم أضيفي إليه الملح.

ثم أضيفي إليه التوابل التي أعددتها واتركي الماء يغلي بالتوابل لمدة دقيقتين.

وبعد ذلك قومي بتصفية المياه ثم أضيفي إليها الأرز البسمتي.

واتركيه حوالي نصف ساعة على نار هادئة إلى تمام النضج.

وبعدها أضيفي بعد ذلك البصل المحمر والزبيب والكاجو.

ثم ضعي الأرز في طبق التقديم وبصحة وهنا.

طريقة عمل رز مبهر بالخضار

المقادير:

كوبان من الأرز البسمتي المغسول.

أربع أكواب ماء.

مكعب مرقة دجاج.

ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود.

ملعقتين زيت زيتون.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

كيس بازلاء وجزر مسلوق.

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطبيب.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات.

نصف ملعقة صغيرة من الكاري.

طريقة التحضير: