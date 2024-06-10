الحق حصل 10.000 شفرة ودمر أعداءك.. شفرات سرقة السيارات في جاتا GTA بأسهل طريقة مضمونة 100%

سوف نوضح لكم من خلال مقالنا شفرات سرقة السيارات في جاتا وهي من الأشياء التي يتم التساؤل عنها بكثرة من قبل اللاعبين حيث أن تلك الأدوات تساعد اللاعب في الحصول على السيارات بكل سهولة، لعبة جاتا هي إحدى الألعاب التي يقوم بتحميلها ملايين الأشخاص وذلك بسبب الأحداث المغامرة التي يخوضها اللاعب أثناء اللعب وهي عبارة عن عمليات سطو من أجل الحصول على المال.
شفرات سرقة السيارات في جاتا
يقدم التحديث الجديد في لعبة جاتا مجموعة من الشفرات التي يقوم اللاعب باستخدامها في سرقة السيارات أثناء اللعب ومنها:
- تخطي منع الحركة Immobilizer Bypass
- أداة القطع Cut Off Tool
- أداة فتح القفل Slim Jim
- جهاز تشويش التعقب Tracker Jammer
- العتلة Crowbar
- مشغل أقراص USB (USB Drive)
- سيارة Triangle: Buzzard: O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, Triangle, O
- مسجل تلقائي Auto Dialer
- سيارة Comet: R1, O, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1
- سيارة Rapid GT: R1, Right, Left, Right, R2, Left, Right, Square, Right, L2, L1, L1
- سيارة BMX: BMX
خطوات سرقة السيارات في جاتا
يجب العلم أن سرقة السيارات في جاتا تتم من خلال عدة مراحل وهي:
- تعني أن سرقة السيارة قد فشلت Steal Car – Full
- معناها أن سرقة السيارة قيد التقدم Steal Car – In Progress
- تعني أن مهمة سرقة السيارة أكتملت بنجاح Steal Car – Fail
شفرات جاتا
سوف نقدم لكم في النقاط التالية مجموعة من شفرات جاتا التي تسهل على اللاعب الكثير وهي:
- تساعد اللاعب في الحصول على الرداء العسكري 1-999-532-8825
- تمنح اللاعب رصاص متفجر →، □، X، ←، R1، R2، ←، →، →، L1، L1
- توفر للاعب ملابس عامل بناء 1-999-656-2255
- عند استخدامها سوف تحصل على القوة والحماية لأقصى حد O، L1، Δ، R2، X،
- سوف توفر لك تلك الشفرة عدد كبير من الأسلحة المتنوعة R1، R2، L1، L2، Left، Down، Right، Up، Left، Down، Right
- تمنح اللاعب قوة لا تقهر →، X، →، ←، →، R1، →، ←، X، Δ.
- عند استخدام تلك الشفرة سوف تحصل على ملابس سباحة نسائية 1-999-625-3485
- تعطيك ملابس الطبيب 999-387-4263
- تمنحك ملابس الشرطة 1-999-356-2837