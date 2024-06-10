الحق حصل 10.000 شفرة ودمر أعداءك.. شفرات سرقة السيارات في جاتا GTA بأسهل طريقة مضمونة 100%

سوف نوضح لكم من خلال مقالنا شفرات سرقة السيارات في جاتا وهي من الأشياء التي يتم التساؤل عنها بكثرة من قبل اللاعبين حيث أن تلك الأدوات تساعد اللاعب في الحصول على السيارات بكل سهولة، لعبة جاتا هي إحدى الألعاب التي يقوم بتحميلها ملايين الأشخاص وذلك بسبب الأحداث المغامرة التي يخوضها اللاعب أثناء اللعب وهي عبارة عن عمليات سطو من أجل الحصول على المال.

شفرات سرقة السيارات في جاتا

يقدم التحديث الجديد في لعبة جاتا مجموعة من الشفرات التي يقوم اللاعب باستخدامها في سرقة السيارات أثناء اللعب ومنها:

تخطي منع الحركة Immobilizer Bypass

أداة القطع Cut Off Tool

أداة فتح القفل Slim Jim

جهاز تشويش التعقب Tracker Jammer

العتلة Crowbar

مشغل أقراص USB (USB Drive)

سيارة Triangle: Buzzard: O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, Triangle, O

مسجل تلقائي Auto Dialer

سيارة Comet: R1, O, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1

سيارة Rapid GT: R1, Right, Left, Right, R2, Left, Right, Square, Right, L2, L1, L1

سيارة BMX: BMX

خطوات سرقة السيارات في جاتا

يجب العلم أن سرقة السيارات في جاتا تتم من خلال عدة مراحل وهي:

تعني أن سرقة السيارة قد فشلت Steal Car – Full معناها أن سرقة السيارة قيد التقدم Steal Car – In Progress تعني أن مهمة سرقة السيارة أكتملت بنجاح Steal Car – Fail

شفرات جاتا

سوف نقدم لكم في النقاط التالية مجموعة من شفرات جاتا التي تسهل على اللاعب الكثير وهي: