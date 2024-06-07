طريقة عمل رز مبهر مع دجاج مشوي حاجة كدا هتخلي عيالك ياكلو صوابعهم

تعتبر وصفات الأرز المبهر من أشهر الوصفات المرتبطة بالأعياد والمناسبات حيث يقدم ذلك النوع من الأرز بجانب اللحوم مثل اللحم المشوي أو اللحم المندي أو الدجاج وغيرهم الكثير من أنواع اللحوم، ولهذا يكثر بحث السيدات عنه عند اقتراب عيد الأضحى للتعرف على الوصفة الصحيحة لتحضيره في البيت، ولذلك وفرنا لكي اليوم طريقة عمل الأرز المبهر مع الدجاج في البيت بالخطوات والمقادير اللازمة للوصفة.
مكونات وصفة الأرز المبهر بالدجاج
- دجاجة متوسطة الحجم.
- أربع أكواب أرز بسمتي
- كوب بازلاء.
- كوب جزر مقطع مكعبات صغيرة.
- ثمرة فلفل حار.
- ثمرة فلفل حلو.
- كوب لبن رايب.
- بصلة متوسطة.
- نصف ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
- عصير ليمون.
- نصف ملعقة من الكاري وبهارات الدجاج والشطة.
- ملعقة كبيرة معجون طماطم.
- ربع كوب زيت زيتون.
- ملعقة كبيرة خل.
طريقة عمل رز مبهر مع دجاج مشوي
- في البداية قومي بتنظيف الدجاج جيدا وجهزي التتبيلة وهي عبارة عن خليط من الملح والفلفل وزيت الزيتون والخل والبهارات والشطة وبهارات الدجاج والصلصة.
- ثم اتركي الدجاج في التتبيلة لمدة ليلة كاملة، وفي اليوم التالي قومي بوضع البصل عصير الليمون وملعقة معجون الطماطم في كيس حراري.
- ثم نغلق الكيس ونضعه في الفرن على نار متوسطة لمدة ساعة ونصف، وفي وعاء آخر جهزي الأرز المبهر عن طريق وضع البصل والثوم والفلفل الحار والحلو في مقدار من الزيت.
- ثم نضيف إليهم البهارات التي قدمت بإعدادها ثم نضيف اللبن الرايب ونستمر في التقليب إلى أن يختفي تماما ثم نضيف البازلاء والجزر ونتركه على النار حتى تمام النضج.
- وبعد ذلك نضيف إلى الخليط الأرز البسمتي ونقلبهم سوي ثم نضيف بعد ذلك مياه مغليه حوالي ست أكواب بعدما تجف الماء تماما هدئ النار.
- ثم اتركيه إلى أن يتم نضجه ويقدم الأرز المبهر في طبق التقديم ونضع فوقه الدجاج المشوي ونزيه بالمكسرات وبالهنا والشفا.