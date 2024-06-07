طريقة عمل رز مبهر مع دجاج مشوي حاجة كدا هتخلي عيالك ياكلو صوابعهم

تعتبر وصفات الأرز المبهر من أشهر الوصفات المرتبطة بالأعياد والمناسبات حيث يقدم ذلك النوع من الأرز بجانب اللحوم مثل اللحم المشوي أو اللحم المندي أو الدجاج وغيرهم الكثير من أنواع اللحوم، ولهذا يكثر بحث السيدات عنه عند اقتراب عيد الأضحى للتعرف على الوصفة الصحيحة لتحضيره في البيت، ولذلك وفرنا لكي اليوم طريقة عمل الأرز المبهر مع الدجاج في البيت بالخطوات والمقادير اللازمة للوصفة.

مكونات وصفة الأرز المبهر بالدجاج

دجاجة متوسطة الحجم.

أربع أكواب أرز بسمتي

كوب بازلاء.

كوب جزر مقطع مكعبات صغيرة.

ثمرة فلفل حار.

ثمرة فلفل حلو.

كوب لبن رايب.

بصلة متوسطة.

نصف ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

عصير ليمون.

نصف ملعقة من الكاري وبهارات الدجاج والشطة.

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

ربع كوب زيت زيتون.

ملعقة كبيرة خل.

طريقة عمل رز مبهر مع دجاج مشوي