طريقة عمل رز مبهر من أشهى الاكلات المتداولة المصرية

رز مبهر يعد من أشهى الأكلات التي تتميز بمذاقها الرائع ونكهتها المميزة وهناك الكثير من ربات البيوت تبحث عن طريقة عمل الرز المبهر الناجحة والتي تشبه الطريقة التي يقدمه بها أصحاب المحلات والمطاعم الكبيرة وها هنا من خلال موقعنا موقع قلب الأم سوف نقدم لك سيدتي طريقة عمل الرز المبهر بتكاته وأسراره.
مقادير وصفة الأرز المبهر
- كوبان من الأرز البسمتي.
- أربع أكواب من الماء.
- بصلة متوسطة الحجم مفرومة فرما ناعما.
- نصف ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- ثمرة متوسطة من الفلفل الحار مفرومة.
- ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- نصف ملعقة صغيرة من كلا من الكاري والكركم والبابريكا والحبهان المطحون والزنجبيل.
- مكعب مرقة دجاج.
- ورقتين لورا.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود وملح حسب الحاجة.
طريقة عمل رز مبهر
- في وعاء على نار متوسطة أضيفي الزبدة واتركيها إلى أن تذوب تماما، ثم أضيفي البصل واتركيه على النار لمدة ثلاث دقائق مع التقليب المستمر.
- ثم أضيفي الثوم والفلفل الحار وقلبي المكونات جيدا، وبعد ذلك أضيفي جميع التوابل التي قمتي بتحضيرها مع التقليب جيدا حتى تخرج النكهات.
- وبعد ذلك أضيفي صلصة الطماطم والماء واتركي الخليط يغلي جيدا، ثم أضيفي مقدار الأرز المغسول وغطي الإناء إلى تمام الغليان.
- ثم قومي بتهدئة النار وقلبيه مرة واحدة فقط حتى لا يلتصق في قاع الإناء، وقومي بغرف الأرز في أطباق التقديم وزينه بأوراق البقدونس وقدميه مع الدجاج المشوي والسلطات.