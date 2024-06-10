طريقة عمل رز مبهر من أشهى الاكلات المتداولة المصرية

رز مبهر يعد من أشهى الأكلات التي تتميز بمذاقها الرائع ونكهتها المميزة وهناك الكثير من ربات البيوت تبحث عن طريقة عمل الرز المبهر الناجحة والتي تشبه الطريقة التي يقدمه بها أصحاب المحلات والمطاعم الكبيرة وها هنا من خلال موقعنا موقع قلب الأم سوف نقدم لك سيدتي طريقة عمل الرز المبهر بتكاته وأسراره.

مقادير وصفة الأرز المبهر

كوبان من الأرز البسمتي.

أربع أكواب من الماء.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة فرما ناعما.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ثمرة متوسطة من الفلفل الحار مفرومة.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من كلا من الكاري والكركم والبابريكا والحبهان المطحون والزنجبيل.

مكعب مرقة دجاج.

ورقتين لورا.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود وملح حسب الحاجة.

طريقة عمل رز مبهر