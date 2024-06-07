متى تبدأ امتحانات الثانوية العامة شوف الجدول امتا

يبحث الطالب في هذه الفترة عن موعد بدء مارثون انطلاق انتحانات الثانوية العامة والتي قد أعلن عنها وزير التربية والتعليم المصري أنه سوف تبدأ في شهر يونيو الجاري وبالتحديد في اليوم العاشر من الشهر، للشعبتين العلمي والأدبي، نعرض لكم في هذا التقرير بعض المعلومات المهمة عن امتحانات الثانوية العامة مثل الجدول وتنبيهات الوزارة بالرقابة أثناء الامتحانات وغيره

امتحانات الثانوية العامة 2024

من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم الأثنين المقبل الموافق 10 يونيو في المواد غير المضافة للمجموع، فيما يبدأ جدول الثانوية العامة 2024 في المواد الأساسية الاقتصاد والاحصاء من يوم السبت الموافق 25 يونيو 2024، أما عن نهاية الجدول الامتحاني فسوف ينتهي طلاب شعبة علمي علوم من الامتحانات في يوم 17 يوليو 2024 بينما ينتهي طلاب شعبة علمي رياضة في يوم 20 يوليو 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم

يمكننا التعرف على تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي علوم من خلال الآتي:

يوم الإثنين 10 يونيو 2024 : مادة التربية الدينية ومادة التربية الوطنية.

يوم الأربعاء 12 يونيو 2024 : مادة الاقتصاد ومادة الاحصاء.

إجازة عيد الاضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024.

يوم السبت 22 يونيو 2024 : مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 : مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم السبت 29 يونيو 2024 : مادة الفيزياء.

يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 : مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت 6 يوليو 2024 : مادة الكيمياء.

يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 : مادة الجيولوجيا.

يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 : مادة الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة

من المقرر أن يبدأ الطلاب امتحاناتهم وفقا للجدول الذي نشر بالقنوات الرسمية لوزارة التربية والتعليم كما يلي: