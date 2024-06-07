حل الحر ده اي اننا نخليك منتعش ونعرفك طريقة عمل آيس كريم بالبطيخ طريقة سحرية أبهرت للمصريين

البطيخ من أكثر الفواكة التي يتناولها العديد من الأشخاص حول العالم خلال فصل الصيف خاصة في المناطق التي ترتفع بها درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ولذلك يتم استخدامه في العديد من الأطعمه مثل الآيس كريم فقد بدأ البعض بالبحث عبر محرك البحث جوجل عن طريقة عمل آيس كريم بالبطيخ في المنزل مثل المتاجر الخارجية وعن جميع المقادير التي تساعدهم على تحضيره بنجاح.
مقادير وصفة آيس كريم البطيخ
توجد بعض المقادير الأساسية التي تساعدك على النجاح في تحضير آيس كريم بطعم البطيخ في المنزل وبدون مواجهة أي عوائق، وتتميز تلك المقادير بأنها بسيطة ولا تحتاج إلى أموال كثيرة فهي اقتصادية بالكامل، وتتمثل تلك المقادير في النقاط الآتية:
- كوب واحد من الكريم شانتيه (بدون سكر).
- كوب أو اثنين من اللبن البارد.
- عدد 3 أكواب من البطيخ.
- كوب واحد من السكر الأبيض البودرة.
- لون أحمر من العطار حسب الرغبة (يمكن الاستغناء عنه).
طريقة عمل آيس كريم بالبطيخ
قد تعتقد بعض السيدات أن طريقة عمل آيس كريم بطعم البطيخ صعبة وتحتاج إلى جهد كبير وخطوات عديدة، لكن هذا أمر خاطئ فمن ضمن مميزات تلك الطريقة أنها بسيطة وسهلة ولا تستغرق وقت طويل أثناء تحضيرها، ولذلك على جميع السيدات اتباع الخطوات الواردة في الأسفل حتى ينجحن في تحضير هذا الآيس كريم:
- في بادئ الأمر وقبل أي شيء يجب أن تحضري البطيخ وتقطعيه إلى قطع صغيرة الحجم وانزعي البذر منه.
- ثم ضعيه في الخلاط الكهربائي واضربيه بدون ماء.
- وبعد ذلك جهزي وعاء كبير الحجم وضعي به الكريم شانتيه واللبن والسكر وابدأي في خلطهم معا حتى تتداخل المكونات.
- ثم أضيفي البطيخ المعد سابقا مع لون الطعام واستمري في الخلط حتى تحصلي على خليط متجانس، وبعد الانتهاء من تلك الخطوة جهزي قوالب الآيس كريم واسكبي الخليط بها.
- وأدخلي القوالب في الفريزر أو الثلاجة لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 ساعات ويفضل تركها لمدة ليلة كاملة، وفي نهاية الأمر أخرجي القوالب من الفريزر وقدميها إلى الأهل والأصدقاء.