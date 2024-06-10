طريقة عمل آيس كريم زبادي التوت جربيه في بيتك ومتنزيلك أطفالك يشتروا من بره تاني

الآيس كريم هو شيء أساسي يعتمد عليه الكثير من الأشخاص خلال فصل الصيف ويفضلون تناوله عن الأطعمة الباردة الأخرى لأنه يخفف من درجات الحرارة، وقد يعتقد البعض أن تحضيره يحتاج إلى وقت طويل أو جهد كبير وتكلفة مالية كبيرة، لكن وعلى خلاف ذلك فإن جميع السيدات تستطيع تحضيره بشكل سريع وفي وقت قياسي، ولذلك أسرعي وتعلمي طريقة عمل آيس كريم زبادي التوت.
مقادير وصفة آيس كريم زبادي التوت
لن تحتاجي إلى مقادير كثيرة لعمل آيس كريم زبادي التوت في المنزل وذلك لأن مقادير تتواجد أغلبها في مطبخك، وتتمثل تلك المقادير في الآتي:
- كوب واحد زبادي كامل الدسم.
- نصف كوب لبن سائل.
- ثلاث أرباع كوب سكر أبيض.
- ثلاث ملاعق كبيرة عصير ليمون.
- ثلاث أكواب توت أسودخ ويمكن استبدالها بفراولة مجمدة.
- ثلاث أرباع ملعقة صغيرة ملح.
- ثمن ملعقة صغيرة قرفة.
طريقة عمل آيس كريم زبادي التوت
اتبعي الخطوات التالية حتى تنجحي في عمل آيس كريم زبادي التوت:
- في بادئ الأمر أحضري إناء كبير الحجم وضعيه على النار وضعي به التوت الأسود والملح والسكر والقرفة وقلبيهم معا، وبعد التأكد من ذوبان حبيبات السكر أضيفي عصير الليمون واستمري في التقليب.
- وخلال ذلك أحضري الهراسة وتأكدي من هرس التوت الأسود جيدا ثم أغلقي النار بعد تداخل المكونات معا واتركي الخليط حتى يبرد.
- وبعد ذلك أحضري وعاء اخر وضعي به اللبن السائل مع الزبادي وقلبيهم ثم أضيفي إليهم خليط التوت المعد سابقا بشكل تدريجي واحرصي على تقليبهم جيدا أثناء سكب الخليط.
- وفي تلك الخطوة يجب أن تتأكدي من أن الخليط أصبح متجانس ثم أدخليه في الثلاجة واتركيه حتى يتجمد أي لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 ساعات.
- وبعد مرور الوقت المحدد أخرجي الآيس كريم وضعيه في آلة الآيس كريم وشغليها حتى تتشكل لمدة خمسة وعشرين دقيقة.
- وبعد انتهاء الوقت جهزي قوالب الآيس كريم وضعيه بها كما يمكنك تزيينه بصوص الفراولة أو المانجا، وفي نهاية الأمر وبعد الانتهاء من تلك الخطوات أدخلي القوالب في الثلاجة واتركيها حتى وقت التقديم.