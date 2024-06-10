طريقة عمل آيس كريم زبادي التوت جربيه في بيتك ومتنزيلك أطفالك يشتروا من بره تاني

الآيس كريم هو شيء أساسي يعتمد عليه الكثير من الأشخاص خلال فصل الصيف ويفضلون تناوله عن الأطعمة الباردة الأخرى لأنه يخفف من درجات الحرارة، وقد يعتقد البعض أن تحضيره يحتاج إلى وقت طويل أو جهد كبير وتكلفة مالية كبيرة، لكن وعلى خلاف ذلك فإن جميع السيدات تستطيع تحضيره بشكل سريع وفي وقت قياسي، ولذلك أسرعي وتعلمي طريقة عمل آيس كريم زبادي التوت.

مقادير وصفة آيس كريم زبادي التوت

لن تحتاجي إلى مقادير كثيرة لعمل آيس كريم زبادي التوت في المنزل وذلك لأن مقادير تتواجد أغلبها في مطبخك، وتتمثل تلك المقادير في الآتي:

كوب واحد زبادي كامل الدسم.

نصف كوب لبن سائل.

ثلاث أرباع كوب سكر أبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة عصير ليمون.

ثلاث أكواب توت أسودخ ويمكن استبدالها بفراولة مجمدة.

ثلاث أرباع ملعقة صغيرة ملح.

ثمن ملعقة صغيرة قرفة.

طريقة عمل آيس كريم زبادي التوت

اتبعي الخطوات التالية حتى تنجحي في عمل آيس كريم زبادي التوت: