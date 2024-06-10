مع دخول فصل الصيف بدأت العديد من السيدات في تحضير الآيس كريم في المنزل بجميع الأطعمة التي يفضلها أفراد الأسرة خاصة صغار السن مثل طعم الشوكولاتة والفراولة والموز، لكن قد تواجه بعض سيدات المنازل عدة مشكلات أثناء تحضير آيس كريم بالموز ولذلك يلجأن إلى شبكة الإنترنت حتى يبحثن عن أفضل طريقة لعمل آيس كريم بالموز في البيت وعن جميع المكونات التي تساعد على نجاح الطريقة.

مقادير وصفة آيس كريم بالموز

إذا أردتي النجاح في عمل آيس كريم بطعم الموز فيجب عليكي أن تشتري بعض المقادير الأساسية من أقرب متجر لديك لكي تضمني نجاح الوصفة، ويمكنك التعرف على مقادير تلك الوصفة الاقتصادية من خلال النقاط الآتية:

الموز: عدد 5 ثمرات من الموز الطازج (مقطع شرائح دائرية).

اللبن: عدد 3 ملاعق كبيرة من اللبن السائل.

العسل: ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض.

جوز الهند: مقدار من جوز الهند الناعم.

الملح: رشة صغيرة من الملح الناعم.

طريقة عمل آيس كريم بالموز

قد تواجه بعض سيدات المنازل عدة مشكلات أثناء عمل آيس كريم بطعم الموز وهو ما يجعلهم يبحثون عن الطريقة الصحيحة لتحضيره، ولذلك ومن خلال الخطوات الواردة في الأسفل أصبح في إمكان جميع السيدات تحضير هذا الآيس كريم بنجاح: