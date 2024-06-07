بنقاط تفصيلية لأبنائنا ..جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي

تزايد البحث عن جدول امتحانات الثانوية العامة الفترة الأخيرة لشعبة علمي وأدبي، نعرض لكم في هذا المقال الموعد الأساسي لها، الثانوية العامة هي المرحلة الأصعب والفترة ذات القلق الأكبر في مدة تعليم الطالب حتى الانتهاء من فترة الدراسة الجامعية، فمنذ بدء الطالب هذه الفترة وهو يكون بين ضغوطات الدراسة وبين الحلم الذي يراوده.

متى تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024

من المقرر أن ينطلق مارثون بداية امتحانات الثانوية العامة في 10 من شهر يونيو الجاري، زبذلك يكون هناك أيام قليلة جدا تفصلنا عن امتحانات الثانوية العامة سوف ننشر لكم في هذا المقال مواعيد الامتحانات وعدد ساعات كل امتحان وغيره مما يهتم له طلاب الثانوية العامة، ومن الجدير بالذكر أن الطلاب سوف يحصلون إجازة قصيرة بعد البدء في الامتحانات بسبب عيد الأضحى المبارك وذلك حتى 21 من شهر يونيو بعدها يواصلون استكمال الامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي علوم

الاثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية + التربية الوطنية.

الاربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد + الإحصاء.

إجازة عيد الاضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024.

السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية.

الثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الإجنبية الثانية.

السبت 29 يونيو 2024: الفيزياء.

الثلاثاء 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 6 يوليو 2024: الكيمياء.

الأربعاء 10 يوليو 2024 : الجيولوجيا .

الأربعاء 17 يوليو 2024 : الاحياء.

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