هو التسجيل فتح تاني+ ايه هي شروط منحة العمالة الغير منتظمة ٢٠٢٤ التضامن الاجتماعي توضح

شروط منحة العمالة الغير منتظمة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين والتي تعود عليهم بدخل شهري والذي يكون بمثابة دعم من الحكومة المصرية لكافة الأفراد الغير عاملين في المؤسسات الحكومية أو الخاصة، وأعلنت وزارة القوى العاملة عن كيفية الحصول على المنحة، بالإضافة إلى الشروط التي يلزم توافرها في الراغبين بالحصول على المنحة كما أوضحت الوزارة بأن وصل عدد الحاصلين على المنحة نحو 6 مليون مواطنًا.

شروط منحة العمالة الغير منتظمة

وفرت الحكومة المصرية منحة للعمالة الغير المنتظمة ويكون مبلغ المنحة الشهري هو عبارة عن 1000 جنيهًا شهريًا، وتكون شروط المنحة كما يلي:

الجنسية المصرية.

لا يعمل بوظيفة في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

يستثني العاملين في القطاع الخاص ولم يتم الاشتراك لهم في التأمينات الاجتماعية.

عدم وجود عقارات باسم المتقدم بالطلب.

لا يوجد سجل تجاري مسجل باسم المتقدم بالطلب.

كافة المواطنين الذين يكون راتبهم أقل من 2500 جنيهًا.

ألا يكون المتقدم بالطلب على ذمة قضية أو مسجون.

المطلقة أو الأرملة التي لا يكون لها استفادة من أي دعم مقدم من الحكومة المصرية.

الإقامة في مصر.

السن المحدد للمنحة هو بين 21 حتى 60 عامًا.

خطوات الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة

هناك مجموعة من الخطوات تكون محددة من أجل الاشتراك في منحة العمالة الغير منتظمة، وهذه الخطوات تتمثّل في الآتي: