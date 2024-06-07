شرح سهل وسريع! تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور 2024-2025 إلكترونيًا من أي مكان

ازداد عمليات البحث عن نظام نور تسجيل طالب جديد 2024-2025، حيث أن الحكومة السعودية قد أعلنت عن الكثير من المنصات الإلكترونية التي يمكن عن طريقة التقديم في المدارس ومن أهم تلك المنصات هي منصة نور الإلكترونية، التي توفر للطلاب خدمة مميزة للتسجيل في المدارس السعودية، وسوف نوضح لكم جميع المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع بشكل مفصل خلال مقالنا.

نظام نور تسجيل طالب جديد 2024-2025

يمكنك من خلال نظام نور تسجيل طالب جديد 2024-2025 في أيًا من المدارس السعودية، وتتمثل الخطوات التي من خلالها تستطيع التسجيل فيما يلي:

أولًا يتم الدخول إلى منصة نور الإلكترونية التعليمية.

بعدها يجب كتابة جميع البيانات المطلوبة حتى تتمكن من إتمام عملية التسجيل بنجاح.

ثم انقر على الأيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية.

كذلك ينبغي الذهاب إلى القائمة الخاصة بولي الأمر ثم اختر منها تسجيل الأبناء.

بعدها أضف رقم الهوية الوطنية أو رقم تأشير الإقامة.

كما يجب تحديد جنسية الأم وصلة القرابة وأيضًا عمل أو وظيفة الأب.

ثم حدد الصف الدراسي، وإدخال جميع البيانات المطلوبة، ثم اختر المدرسة التي يريد الطالب الالتحاق بها، مع اختيار عدد 4 مدارس أخرى.

كذلك ينبغي إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

وأخير أضغط على كلمة نعم حتى تتمكن من تأكيد التسجيل.

شروط تسجيل الطلاب في المدارس عبر منصة نور

تتمثل شروط تسجيل الطلاب من خلال منصة نور فيما يلي: