من هنا وبس|..تحميل الإصدار المجاني من Miraculous Ladybug APK الدعسوقة بقت ع الموبايل

تحميل الإصدار المجاني من Miraculous Ladybug APK الذي يمكن الحصول عليها من منصة APK التي تسهل تنزيل التطبيقات بكافة الإصدارات وأيضًا مجانًا، وتعد اللعبة هي أحد الألعاب الشهيرة التي تشبه لعبة Subway Surfers وتكون طريقة لعبها هو عبارة عن تمرير الإصبع في الاتجاهات المختلفة جهة اليمين أو اليسار لتغير الاتجاه أو للأعلى من أجل القفز أو للأسفل للانزلاق على الأرض وكل هذا التحرك لجمع أكبر قدر من الرموز وتفادي العوائق.

تحميل الإصدار المجاني من Miraculous Ladybug APK

تعتبر طريقة تنزيل الإصدار المجاني من اللعبة سهل وبسيط عند اتباع التنزيل عبر APK، وطريقة التحميل تتمثّل في التالي:

التوجه إلى APK من أجل تنزيل Miraculuos Ladybug.

اضغط (تنزيل).

بعدها انقر (تثبيت).

عند التثبيت يمكنك فتح اللعبة، والبدء في اللعب والاستمتاع.

مميزات لعبة Miraculous Ladybug

تعددت المميزات التي يحظى بها اللاعبين، وتكون هذه المميزات كالتالي: