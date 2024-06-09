من هنا وبس|..تحميل الإصدار المجاني من Miraculous Ladybug APK الدعسوقة بقت ع الموبايل

تحميل الإصدار المجاني من Miraculous Ladybug APK الذي يمكن الحصول عليها من منصة APK التي تسهل تنزيل التطبيقات بكافة الإصدارات وأيضًا مجانًا، وتعد اللعبة هي أحد الألعاب الشهيرة التي تشبه لعبة Subway Surfers وتكون طريقة لعبها هو عبارة عن تمرير الإصبع في الاتجاهات المختلفة جهة اليمين أو اليسار لتغير الاتجاه أو للأعلى من أجل القفز أو للأسفل للانزلاق على الأرض وكل هذا التحرك لجمع أكبر قدر من الرموز وتفادي العوائق.
تحميل الإصدار المجاني من Miraculous Ladybug APK
تعتبر طريقة تنزيل الإصدار المجاني من اللعبة سهل وبسيط عند اتباع التنزيل عبر APK، وطريقة التحميل تتمثّل في التالي:
- التوجه إلى APK من أجل تنزيل Miraculuos Ladybug.
- اضغط (تنزيل).
- بعدها انقر (تثبيت).
- عند التثبيت يمكنك فتح اللعبة، والبدء في اللعب والاستمتاع.
مميزات لعبة Miraculous Ladybug
تعددت المميزات التي يحظى بها اللاعبين، وتكون هذه المميزات كالتالي:
- التعرف على أصدقاء من كافة أنحاء العالم واللعب معهم.
- إظهار الإبداع في تصميم الأزياء والديكورات بالإضافة إلى الشخصيات وأيضًا الملابس والإكسسوارات، كما يمكن إظهار التصميم الإبداعي في تصميم المنازل باللعبة.
- تعزيز القوة في اللعب للاستمتاع بالحياة الخارقة.
- الحصول على عملات سحرية عند إتمام المهام والبطولات والتي تساعد في شراء الملابس والإكسسوارات في اللعبة.
- اللعبة مناسبة لكافة الأعمار بدء من خمس سنوات، ومناسبة للعب كعائلة لأنها تعتبر من الألعاب المسلية.
- النسخة المجانية من APK بها كافة الإصدارات من النسخة الأصلية بالإضافة إلى أنه يمكن تنزيل النسخة التي تناسب جهازك بكل سهولة.
- النسخة المدفوعة للعبة يمكن تجربتها مجانيًا لمدة 24 ساعة عند استخدام حساب جديد كل مرة.