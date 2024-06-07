رابط سهل وسريع! تعرف على غرامات سيارتك بالرقم الألماني 2024 وسددها إلكترونيًا بكل سهولة

أطلقت هيئة المرور العامة رابط إلكتروني يمكن الأشخاص من معرفة غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق، وأيضًا يمكنهم تسديد تلك الغرامات التي يترتب عليهم سدادها، حيث حرصت الهيئة على تسهيل هذه الخطوة على جميع المواطنين لتوفير الوقت والجهد الذي من الممكن بذله في حالة عدم إتمام تلك الخطوة إلكترونيًا، وسوف نوضح لكم جميع الأمور المتعلقة بهذا الموضوع خلال مقالنا.

غرامات المرور العامة بالرقم الالماني

أصبح بإمكانك التعرف على غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق، بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع إلى هيئة المرور العامة، وتتمثل الخطوات التي ينبغي عليك إتباعها ما يلي:

أولًا يجب الدخول إلى منصة أور.

بعدها يتم عمل تسجيل دخول إلى المنصة عن طريق إدخال بعض البيانات المحددة.

ثم اضغط على الخيار الخاص بالاستعلام عن المرور.

كذلك يجب عليك إدخال مجموعة من المعلومات التي تتعلق بالمركبة أو السيارة الخاصة بك.

بعد ذلك قم بالنقر على كلمة استعلام.

في هذه الخطوة سوف تظهر أمامك قائمة تحتوي على جميع الغرامات التي تم تسجيلها على سيارتك.

إن كنت تريد تسديد الغرامات يمكنك الضغط على كلمة تسديد.

بعدها قم بتحديد طريقة التسديد التي تفضلها من الطرق المتاحة على الموقع.

وأخيرًا بعد إتمام عملية السداد بنجاح يمكنك طباعة إيصال السداد والاحتفاظ به، ومن ثم سوف تحذف الغرامة بشكل فوري من على مركبتك.

شروط تسديد غرامات المرور في العراق

تتمثل شروط سداد الغرامات المرورية داخل دولة العراق فيما يلي: