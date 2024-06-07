ظهرت الآن..نتيجة الثالث نينوي البصرة

ينتظر كل من الطلاب والطالبات نتائج الثالث المتوسط بمحافظة البصرة في جو يسوده القلق والضياع وذلك لأن وزارة التربية والتعليم العراقية لم تعلن بعد عن موعد الإعلان عن النتائج الهامة في مشوار الطلاب التعليمي ومثل ما هو منتظر كمل عام أن يتم الإعلان عن النتائج من خلال موقع نتائجنا أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وللاستعلام عن رابط النتائج تابع قراءة مقالنا.

رابط الأستعلام عن نتائج الثالث المتوسط لسنة 2024

يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 في كافة محافظات العراق من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية أو من خلال التوجه إلى المدرسة الخاصة بالطالب وترك بياناتك لجلب النتيجة لك فور ظهورها:

مازال البحث مستمر حول النتائج من قبل الطلاب وأولياء الأمور ومن المتوقع أن تعلن النتائج قريبا بشكل رسمي عبر موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية العراقية حيث أنها سوف تظهر فورا بعد انتهائهم من التصحيح ورصد الدرجات.

نتائج الثالث المتوسط لسنة 2024 دور أول

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية وفقا للمؤشرات الأولية للتصحيح بأن نسبة النجاح مرتفعة على عكس السنوات السابقة حيث أن لم تتلقى المديرية والإدارة التعليمية صعوبة في تصحيح أسئلة الامتحانات التي جاءت سهلة وواضحة للغاية حيث أن لم يأتي سؤال من برا المنهج تبعا لأوامر وزارية وفي خلال تلك النقاط القادمة سوف نقوم بعرض رابط الاستعلام عن النتائج: