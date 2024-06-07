“المقالب والضحك مبيخلصش” مع أشهر قط وفار في العالم على قناة توم وجيري والتردد الجديد 2024

قناة توم وجيري تُعَدّ واحدة من أشهر القنوات الفضائية التي تقدم مجموعة متنوعة من الفقرات الكرتونية التي حققت شعبية واسعة في العالم العربي، كما يعشق الأطفال متابعة توم وجيري، الذي يجسد المطاردات المضحكة بين القط توم والفأر جيري، ما جعل منه واحدًا من أكثر العروض الكرتونية المفضلة لدى الأطفال، بالإضافة إلى توم وجيري، تقدم القناة العديد من المسلسلات الكرتونية الأخرى التي حازت على إعجاب الأسر والعائلات، مما جعلها قناة مفضلة لدى الأباء والأمهات الذين يسعون لإسعاد أطفالهم من خلال محتوى ترفيهي آمن وممتع.

أفضل تردد لقناة توم وجيري على الأقمار الصناعية

زاد الاهتمام بأفلام الكرتون المقدمة على قناة توم وجيري، حيث تعرض القناة العديد من البرامج الكرتونية المفضلة للأطفال، بالإضافة إلى العرض الشهير لتوم وجيري، تقدم القناة أفلام وفقرات كرتونية أخرى مثل سبونج بوب، ميكي ماوس، وبطة دونالد، وغيرها من البرامج المضحكة التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال، كما أن نجاح القناة يرجع إلى تقديمها محتوى كرتوني متنوع يلبي احتياجات الأطفال، مما جعلها واحدة من القنوات المفضلة لديهم.

تردد قناة توم وجيري على نايل سات

– القمر الصناعي: نايل سات.

– تردد القناة: 12149.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

– جودة القناة: SD.

أحدث تردد لقناة توم وجيري على عرب سات

– القمر الصناعي: عرب سات.

– تردد القناة: 11315.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

– جودة القناة: SD.

موضوعات قد تهمك:

“دلعيه وكمان علميه” لما تنزليله دلوقت أحدث تردد لقناة كراميش 2024.