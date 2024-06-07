هام! تنسيق مدارس مياه الشرب والصرف الصحي 2024 بعد الإعدادية في 4 محافظات… الأوراق المطلوبة وشروط التقديم!

توجه أولياء الأمور إلى البحث عن بدائل الثانوية العامة وذلك فور إعلان نتائج الإعدادية نظرًا لكون التعليم الفني يوفر فرص مضمونة للتوظيف بالإضافة إلى تعليم حرف ثابتة وجدير بالذكر أن هذه المدارس حكومية وتعمل بنظام 3 سنوات، وجميعها خاضعة لمجانية التعليم كما أنها تطبق معايير نموذجية خلال التدريبات العملية للطلاب.

تنسيق مدارس مياه الشرب والصرف الصحي 2024 بعد الإعدادية

ربما تكون هذه المرة الأولى التي تسمع فيها عن هذه المدارس لذلك نسلط الضوء عن مزايا الدراسة في مدارس مياه الشرب والصرف الصحي بعد مرحلة الإعدادية:

توفر المدارس 3 تخصصات من المناهج الدراسية وهي قسم المحطات، والشبكات، وأيضًا قسم المعامل.

تبلغ مدة الدراسة 3 سنوات بعد الإعدادية.

بعد ذلك يحصل الطلاب على فرصة عمل ممتازة بعد التخرج.

كما يتمكن الخريج من الحصول على المزيد من المزايا الحكومية المتنوعة.

شروط التقديم في مدارس مياه الشرب

حددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مجموعة من الشروط التي يترتب عليها قبول الطالب في المدارس ومنها الآتي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أيضًا ينبغي الحصول على الشهادة الإعدادية.

لا يزيد عمر المتقدم في أكتوبر المقبل عن 18 عام.

أن يكون الحد الأدنى لمجموع الطالب 260 درجة.

خلو الطالب من الأمراض المزمنة.

التقديم في المحافظة التي يقيم بها الطالب وتابعة إليها المدارس.

الأوراق المطلوبة للتقديم

كشف الشركة عن الأوراق اللازمة لاستيفاء متطلبات القبول، وهذه الأوراق كالتالي:

استمارة نجاح الطالب.

إيصال كهرباء.

نسخة من شهادة الميلاد.

صورة شخصية حديثة للطالب.

أماكن المدارس في المحافظات

وفرت الشركة الدراسة في 4 محافظات داخل الجمهورية، لذلك نسلط عليها الضوء في النقاط التالية: