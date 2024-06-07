حالاً.. نتائج الثالث متوسط جميع المحافظات

في الفترة الأخيرة أصبح البحث عن نتائج الصف الثالث متوسط يشغل بال جميع الطلاب والطالبات بمحافظة العراق على الرغم من عدم انتهائهم من الامتحانات حتى الآن حيث أن طلاب الصف الثالث المتوسط سوف ينتهون من الامتحانات يوم الاربعاء الموافق 5 يونيو وبعد الانتهاء سوف تقوم وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن موعد نزول النتائج وفي هذا المقال سوف نوضح لكم جميع التفاصيل التي تخص هذا الموضوع.

نتائج الثالث متوسط لسنة 2024 في جميع محافظات العراق الدور الاول

بدأت الاختبارات الخاصة بـ الثالث المتوسط في محافظات العراق يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو وسوف تستمر حتى يوم 5 يونيو وبعد الانتهاء بأيام قليلة سوف تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية النتائج:

حيث سيتم اعتمادها ورفعها على المواقع الخاصة بالنتائج وهذه المواقع تعتبر من الوسائل السهلة التي تساعد الطلاب لـ الاستعلام عن النتائج من خلال موقع نتائجنا أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

تحميل نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

يرجى علي الطلاب اتباع تلك الخطوات البسيطة لمعرفة نتيجة الثالث المتوسط فور ظهورها وهذه الخطوات كالآتي:

الدخول على المنصة الرسمية لوزارة التربية العراقية من خلال هذا الرابط: https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/.

حينها سوف يظهر قدامك عدة اختيارات انقر على زر الإستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط.

ثم قم باختيار خانة نتائج الفصل الدراسي الثاني ثم تحديد المحافظة التابعة لكل طالب.

بعد ذلك قم بإدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الجلوس ثم الضغط على كلمة الاستعلام وحينها سوف تظهر النتائج أمامك.

كيفية تقديم طلب اعتراض على نتائج الثالث المتوسط

بعد ظهور النتائج واعتمادها تقوم وزارة التربية والتعليم العراقية بفتح باب الاعتراضات للطلاب التي لم يحالفهم الحظ في النتائج وللتقديم يرجي متابعة النقاط التالية: