طلاب الصف الثالث الإعدادي… إليكم كل ما تريدون معرفته عن تنسيق الثانوية العامة 2024!

بعد إعلان مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات عن نتيجة الشهادة الإعدادية بدأ معه البحث من الطلاب عن تنسيق الثانوية العامة، وجدير بالذكر أنه حتى هذه اللحظة لم يتم التنويه بأي قرار رسمي نهائي عن نتيجة التنسيق، لذا نحاول معكم خلال هذا التقرير تسليط الضوء على أبرز التوقعات التي وردت إلينا خاصةً مع وجود المؤشرات المؤكدة على انخفاض درجات التنسيق.

تنسيق الشهادة الإعدادية للثانوي العام 2024

الجدير بالذكر أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن التنسيق الجديد للثانوية العامة، وعليه فقد اعتمد محافظ القاهرة نتائج طلاب الإعدادية لهذا العام:

كما أنه قد أفصح عن نسبة النجاح والتي جاءت بنسبة 84.7% من بين 190,260 طالب حضر منهم 185,545 طالب وطالبة.

وبذلك فإنه من المقرر أن تأتي مؤشرات التنسيق لهذا العام بناءً على نتائج العام الماضي بحد أدنى 245 درجة.

وبالنسبة لأحدث الأنباء فقد قرر محافظ القاهرة أن ينخفض الأدنى للقبول في الثانوية العامة بمجموع درجات 235 درجة.

أيضًا تم الإعلان عن معدل قبول الطلاب بالخدمات بمعدل 40 درجة أقل من العام السابق.

توقعات تنسيق الشهادة الإعدادية 2024

إلى هذه اللحظة لم تستقر الأخبار حول تنسيق الشهادة الإعدادية إلا أنه وفقًا للتوقعات التي جاءت بناءً على تنسيق العام الماضي فإنه سيتم التنسيق للصف الأول الثانوي بمجموع بين 245 حتى 247 درجة: