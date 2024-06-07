هسة..نتائج الثالث متوسط نينوي 2024

في الأونة الأخيرة تزايدت عمليات البحث من الطلاب وأولياء الأمور حول نتائج الثالث متوسط مع العلم بعدم انتهاء الامتحانات فهي مازالت لم تنتهي حتى الآن حيث أن هذه الامتحانات سوف تنتهي يوم الخميس من الشهر القادم، كما أوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الصف الثالث المتوسط سوف يتم الإعلان عنها فورا بعد الانتهاء من الاختبارات وذلك ليحصل كل طالب على نتيجته بسرعة من غير قلق ولمعرفة كيفية الاستعلام عن النتائج يرجي قراءة مقالنا.

الأستعلام نتائج الثالث متوسط نينوي 2024

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق بعد الانتهاء من الامتحانات وتصحيحها وتدقيقها وبالنسبة لما قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بإعلانه بأن نسبة النجاح مرضية إلى حد كبير، بعد التصحيح من الاختبارات أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بأن سوف تتوافر النتائج في المدارس و لـ الاستعلام قم باتباع تلك الخطوات التالية:

أول خطوة يجب زيارة الموقع الرسمي لنتائجنا من خلال هذا الرابط: https://epedu.gov.iq/.

ثم الدخول والضغط على خانة نتائج الصف الثالث المتوسط

بعد ذلك يجب اختيار المحافظة التي يعيش بها كل طالب، وفي حالة ظهور النتائج واعتمادها في محافظتك حينها سوف يظهر لك كلمة تنزيل قم بالضغط عليها تنزيل كشوف الاسماء على جهازك الالكتروني.

بعد التحميل وتنزيل الكشوفات قم بفتحها والبحث عن اسمك لمعرفة النتيجة.

تحميل نتائج الثالث متوسط 2024

يمكنك الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط من خلال موقع نتائجنا أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، حتى الآن لم يتم تحديد موعد ظهور النتائج التي ينتظرها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور: