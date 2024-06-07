اعرف من هنا… كشوفات بأسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 وخطوات الاستعلام

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في العراق عن كشوفات بأسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024، وذلك بموافقة مدير عام الأحوال وتحت إشراف وزارة الداخلية العراقية بقيادة السيد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري،

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة العراقية لتسهيل إجراءات المواطنين ومتابعة طلباتهم بشكل دقيق وفعال، تمت الموافقة على عدد من طلبات نقل النفوس في الوجبة الأخيرة بعد تقديمها عبر منصة حكومة المواطن، فيما يلي قائمة بأسماء الأفراد الذين تم نقلهم في الدفعة الأخيرة.

كشوفات بأسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024

بإمكانك الآن الحصول على كشوفات بأسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 في محافظات العراق بكل يسر وسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يتعين عليك الولوج إلى بوابة المواطن الإلكترونية في العراق من هنا. ثم يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة المخصصة للواجبات. بعد ذلك يجب اختيار الوجبة الجديدة أو الحالية التي صدرت من وزارة الداخلية. يتوجب أيضا إدخال جميع المعلومات المطلوبة عن المواطن المتقدم في الحقول المناسبة. وأخيرا يتعين النقر على كلمة تنزيل وبذلك ستتمكن من الحصول على جميع قوائم المقبولين بسهولة.

خطوات التقديم على نقل النفوس في العراق

الآن يتاح لكافة الأفراد الراغبين في تحديث بياناتهم الشخصية أو تغيير أسماء عائلاتهم تقديم طلباتهم في جميع المحافظات العراقية بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: