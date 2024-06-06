فضل صيام يوم عرفة والأعمال المستحبة في ذلك اليوم 1445

يوم عرفة هو أحد أيام العشر من شهر ذي الحجة وهو اليوم الذي يسبق عيد الأضحى المبارك كما أنه يوم الوقوف على جبل عرفات، حيث يقف فيه الحجاج على جبل عرفات لإتمام ركن الحج الأعظم، وهو من أفضل أيام الله عز وجل وله فضل عظيم سواء من خلال زيادة عدد الحسنات والطاعات التي تقام فيه مثل الصلاة والذكر وصلة الأرحام والدعاء وأهم الطاعات فيه وهو الصيام، وقد ورد في فضل صيام يوم عرفة العديد من الآيات والأحاديث فصيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة التي مضت والسنة القادمة، ويحرم صيامه للحاج بينما يستحب لغيره وكأنه تعويض لغير الحجاج لينالوا عظيم الثواب والأجر.

فضل صيام يوم عرفة

يوم عرفة هو بمثابة عيد للمسلمين وفيه فضله العديد من الأحاديث، ويبدأ فضل يوم عرفة من طلوع الشمس إلى غروبها:

في الحديث كان النبي يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر.

هناك فضل خاص لصيام يوم عرفة دون التسع حيث سأل النبي عن صيام يوم عرفة قال {يكفر سنة ماضية وسنة قادمة} فهو فرصة لمسح جميع الكبائر والذنوب الماضية واللمم.

أعظم الدعاء يوم عرفة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {خير الدعاء دعاء يوم عرفة) صححه الألباني.

الأعمال المستحبة يوم عرفة

هنالك العديد من الأعمال المستحبة يوم عرفة مثل الصلاة على النبي وغيرها من الطاعات: