اعرف درجاتك… نتائج السادس الابتدائي دور أول 2024 العراق عموم المحافظات pdf

سنقدم للجميع نتائج السادس الابتدائي دور أول 2024 في ذي قار، بعد مضي أكثر من عشرين يوم على انتهاء الامتحانات وقد تم الاعلان منذ أيام عن ظهور نتائج الطلاب، لقد عاش الطلاب الفترة الماضية قلق بين الطلاب وأولياء الأمور في المحافظة وعلى الرغم من تأخر ظهور نتائج الامتحانات في ذي قار بشكل عام

يعود هذا الأمر إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها المسؤولون في المديرية يسعون إلى تطبيق المعايير العالمية في تصحيح الإجابات والدفاتر، مما يتطلب التدقيق الدقيق لضمان عدم تعرض أي طالب للظلم وفي حال شعر أي طالب بأنه تعرض للظلم في التصحيح يمكنه تقديم شكوى للمديرية للنظر في الأمر فورا.

نتائج السادس الابتدائي دور أول 2024

يمكن الاستعلام عن نتائج امتحان الصف السادس الابتدائي في ذي قار الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024 عبر موقع نتائجنا باتباع عدة خطوات بسيطة:

أولا قم بزيارة الموقع من هنا. ثانيا انتقل إلى الجدول وابحث عن المحافظة لتحديد حالة النتيجة. إذا كانت النتيجة متاحة انقر على زر تنزيل وانتقل إلى صفحة تحميل ملفات النتائج. افتح الملف وابحث عن اسمك أو الرقم الامتحاني للاطلاع على نتيجتك.

نتائج ذي قار السادس ابتدائي 2024 دور أول

عملية تصحيح دفاتر التلاميذ استمرت لمدة أسبوعين وأصبحت نتائج السادس الابتدائي في ذي قار متاحة إلكتروني، تعتبر ذي قار واحدة من أكبر المحافظات من، حيث عدد التلاميذ والطلاب في العراق يبلغ عدد طلاب المحافظة في السنة النهائية للمرحلة الابتدائية أكثر من 50 ألف تلميذ وهم موزعون على عدة مراكز تعليمية في المحافظة.