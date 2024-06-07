بأجر مع ميعاد الصرف.. الفرحة كبيرة زيادة رواتب المتقاعدين العراق

يتساءل الكثير من الأشخاص في العراق عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين ولذلك قامت وزارة المالية العراقية بالإعلان عن حقيقة تلك الأخبار ولقد تم زيادة رواتب المتقاعدين وأصبح الحد الأدنى للرواتب هو ٥٠٠ الف دينار عراقي ولكن انتشرت أخبار أخرى عن زيادة الرواتب إلى ٧٠٠ ألف دينار عراقي، ولكن لم يتم تطبيق ذلك الأمر حتى الآن وسوف يتم مناقشة ذلك الأمر وسوف يتم الإعلان عن ذلك.

رواتب المتقاعدين في العراق 2024

تقوم وزارة المالية العراقية بتوفير رواتب للمتقاعدين العسكريين والمدنيين من أجل شراء احتياجاتهم الخاصة حيث قاموا بتقديم الكثير من الخدمات للدولة، وهناك أخبار كثيرة متداولة حول زيادة رواتب المتقاعدين ولقد تم تطبيق زيادة سابقا وأصبح الحد الأدنى للرواتب هو ٥٠٠ ألف ريال سعودي، وبدأ الكثير من الأشخاص في التساؤل عن حقيقة زيادة الرواتب مرة أخرى وقامت وزارة المالية بالرد.

زيادة رواتب المتقاعدين العراق

يتساءل الكثير من الأشخاص في الفترة الأخيرة عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق ولقد تم رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في السابق وأصبح ٥٠٠ ألف دينار عراقي وأصبح الأشخاص الذين يتقاضون ٦٠٠ الف دينار عراقي يتقاضون 700 الف دينار عراقي ولكن لم يتم زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين حتى الأن وسوف تقوم الوزارة بمناقشة ذلك الأمر وعندما يتم صرف الزيادة الجديدة سوف يتم الإعلان عن ذلك الأمر رسميا.

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد في دولة العراق

يرغب الكثير من المتقاعدين في العراق في معرفة طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد في العراق ولقد وفرت وزارة المالية العراقية رابط من أجل التعرف على راتب التقاعد في العراق وذلك كل شهر ومن دون الذهاب والازدحام في مقر الوزارة، ويستطيع جميع المتقاعدين العسكريين والمدنيين الاستعلام عن راتب التقاعد في العراق من خلال اتباع الخطوات التالية: