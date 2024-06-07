حجازي: هذه هي حالات تأجيل امتحان الثانوية العامة للطالب في هذه الظروف..تحذير شديد اللهجة من الوزير

حالات تأجيل امتحان الثانوية العامة التي أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن السماح لهم بتقديم طلب التأجيل أو يمكنهم التأجيل داخل لجان الامتحانات، بالإضافة إلى أن الوزارة قامت بتوضيح الخطوات التي يجب اتباعها عند التقديم على تأجيل الامتحانات والفترة التي يلزم التقديم خلالها وقد ازدادت عمليات البحث في هذه الفترة عن الطريقة نظرًا لقرب امتحانات الثانوية العامة 2024.
حالات تأجيل امتحان الثانوية العامة
قامت وزارة التربية والتعليم بتوضيح الحالات التي يمكنها تأجيل امتحانات الثانوية العامة، وهذه الحالات تتمثّل في التالي:
- الأعذار المرضية.
- الأعذار القهرية.
- حالات الولادة.
- إذا كان الطالب لديه بطولة محلية أو دولية في نفس موعد الامتحان.
- إذا توفي شخص يقرب للممتحن من الدرجة الأولى.
- حدوث حادث للطالب قبل أو أثناء يوم الامتحان.
خطوات تأجيل امتحان الثانوية العامة 2024
حددت وزارة التربية والتعليم الخطوات التي تمكن الطلاب من تأجيل الامتحانات للدور الثاني أو للعام الجديد مع الحصول على الدرجة كاملة وتكون هذه الخطوات كالتالي:
- يلزم أن يحصل الطالب على خطاب من الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، وتقديمها إلى إدارة الامتحانات العامة على أن يكون الخطاب موجهة به حالة الطالب التي بسببها اضطر إلى تأجيل الامتحان.
- إثبات طبي بتقرير مختوم من المستشفيات الحكومية المعتمدة من قبل الوزارة.
- نسخة مصورة من رقم الجلوس.
- إذا كان الطالب مريض في الامتحان يلزم أن يقدم رئيس اللجنة بيان يفيد حالة الطالب وعدم قدرته على إكمال الامتحانات.
- أما إذا لم يحضر الطالب فيجب أن يثبت ذلك في إحضار تقرير من اللجنة الطبية العامة.
- خطاب من اتحاد الرياضة لإثبات أن الطالب لديه بطولة، بالإضافة إلى صورة التأشيرة للخروج من البلاد.
- إذا كان تغييب الطالبة بسبب الولادة، يجب تقديم شهادة المولود.
- أن يقدم ولي الأمر التماس برغبته أن يؤدي الطالب في الدور الثاني.
- يلزم أن تقدم كافة المستندات بعد ظهور النتيجة في خلال اسبوعين فقط، وإلا اعتبر الطالب غياب ويحسب له نصف درجة المادة في حالة دخوله الدور الثاني أو في حالة التأجيل للعام الجديد.