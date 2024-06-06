“بدأت أفضل أيام العام.. كل عام وأنتم بخير” أفضل الدعاء في العشر الاوائل من ذي الحجة 1445 هــ

العشر الأوائل من ذي الحجة من أفضل أيام السنة، ويستحب فيها الإكثار من الدعاء والأعمال الصالحة، إليكم بعض الأدعية المستحبة التي يمكن ترديدها خلال هذه الأيام المباركة:

الدعاء بتيسير الأمور والمغفرة:

– “اللهم لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، اللهم اغفر لي ذنوبي، وكفّر عني سيئاتي، وتب عليّ إنك أنت التواب الرحيم.”

الدعاء بالهداية والتوفيق:

– “اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى.”

الدعاء بالصحة والعافية:

– “اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.”

الدعاء بتحقيق الأمنيات:

– “اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.”

الدعاء للوالدين والأهل:

– “اللهم اغفر لوالديّ وارحمهما كما ربياني صغيراً، اللهم اجعلني وإياهم من عبادك الصالحين، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين.”

الدعاء بالرزق والبركة:

– “اللهم ارزقني رزقاً حلالاً طيباً مباركاً فيه، اللهم إني أسألك بركة في العمر، وصحة في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، وأسألك اللهم مغفرة بعد الموت، وأسألك عفواً عند الحساب، وأماناً من العذاب، وأسألك اللهم نصيباً من الجنة، والنظر إلى وجهك الكريم.”

الدعاء بقبول الأعمال:

– “اللهم تقبل منا صالح الأعمال، وتجاوز عنا سيئاتنا، واجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الفضيل.

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