مفيش نقط عيش من تاني|.. التموين توضح حقيقة إيقاف استبدال نقاط الخبز من مكاتب التموين والشروط والخطوات

استبدال نقاط الخبز التي تكون بالبطاقة التموينية كما أعلنت وزارة التموين في مصر، حيث أن في بداية كل شهر ميلادي يتم صرف بدل النقاط للشهر السابق ويمكن لكل صاحب بطاقة استبدال هذه النقاط بالسلع التموينية التي تكون متاحة في منافذ بيع التموين ويكون سعر النقطة حوالي 10 قروش نفس السعر السابق ولم يؤثر تغيير سعر رغيف الخبز الذي وصل إلى 20 قرشًا على سعر النقاط.

استبدال نقاط الخبز

قامت وزارة التموين بتوضيح بعض النقاط التي تخص استبدال النقاط التي تبقي كل شهر من صرف دعم الخبز، وتكون هذه النقاط موضحة فيما يلي:

لم يتم رفع سعر استبدال النقاط للخبز بالرغم من رفع سعر الخبز إلى عشرين قرشًا عند الشراء.

يرجع ذلك إلى أن دعم منظومة التموين منفصل عند دعم الخبز.

الموازنة التابعة للتموين في الدولة حددت قيمة الاستبدال عشرة قروش فقط.

أما الزيادة في سعر الخبز سيتم توجيهه إلى برامج دعم أخرى.

إذا حدث أي تغيير فسيكون في الموازنة الجديدة التي تبدأ من عام 2025-2026.

حصة الخبز في البطاقة التموينية

حددت وزارة التموين حصص الخبز لكل بطاقة تموينية، وتعتمد حصص الخبز على عدد الأفراد الموجودين في البطاقة التموينية وتكون الحصص كما يلي: