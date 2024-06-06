التموين توضح… حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024 ومن هم الفئات المستحقة

حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024، تشهد مصر جدلا واسعا بين المواطنين حول زيادة قيمة التموين بمبلغ 100 جنيه في عام 2024، يعكس هذا الجدل الاهتمام المتزايد بالظروف الاقتصادية وتأثيراتها على حياة الناس، فقد أثيرت العديد من التساؤلات حول هذه الزيادة خاصة وأنها جاءت في ظل ارتفاع أسعار السلع والمنتجات وتزايد أسعار صرف الدولار في السوق السوداء.

هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات الحكومة لتخفيف الضغط عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ومع ذلك لا يزال هناك شكوك وتساؤلات حول مدى كفاية هذه الزيادة لتلبية احتياجات الأسر المصرية خاصة مع استمرار التضخم وارتفاع الأسعار.

حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024

أفصح الدكتور أحمد كمال المُتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريحات خاصة عن خطوة هامة، تتمثل في زيادة قيمة الدعم المقدم عبر بطاقات التموين بمبلغ قدره 100 جنيه لكل بطاقة، وأوضح الدكتور كمال أن هذه الزيادة ستتم وفقا تخصيصات الموازنة العامة وتوجيهات مجلس الوزراء.

ومن جهة أخرى نفى الدكتور أحمد كمال جملة من الشائعات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تزعم صرف مبلغ 100 جنيه لكل فرد على البطاقة التموينية، أكد المتحدث الرسمي أن هذه الأنباء لا تمت للواقع بصلة وأنها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.

إضافة مواليد جدد الى بطاقة التموين

وزير التموين المصري علي المصيلحي، ناقش خلال اجتماعه إضافة مواليد جدد إلى بطاقات التموين واتخذت القرارات التالية: