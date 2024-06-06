استقبل الآن.. تردد قناة سبونج بوب 2024 SpongeBob وتابع أجدد الحلقات على نايل سات وعرب سات

أكثر الترددات الخاصة بالقنوات الفضائية، والتي ذاع سيطها في الفترة الأخيرة والتي تتخصص في عرض محتوى للأطفال، هو تردد قناة سبونج بوب، حيث تمكنت قناه سبونج بوب الفضائية من عرض الكثير من المسلسلات الكرتونية التي يعشقها الأطفال، والتي تشتهر في الوطن العربي وفي مختلف البلدان الأخرى، وبعد أن تم تغيير تردد القناة يلزم معرفة التردد الجديد، حتى يتم استقبال القناة على جهاز التلفاز

تردد قناة سبونج بوب على النايل سات

تم الإعلان عن تردد قناة سبونج بوب الجديد المتوفر على القمر الصناعي نايل سات، وجاء ذلك بعد أن طالب الكثير بضرورة توفر التردد، حتى يتم البدء في استقبال القناة، لذا تمثل التردد الجديد في الآتي:

القمر الصناعي للقناة: نايل سات.

تردد القناة الجديد: 11355.

معدل تصويب الخطأ: 6/5.

معدل الاستقطاب: عمودي.

جودة البث: HD.

حدث تردد سبونج بوب على عرب سات

يمكن تحديث التردد الخاص بقناة سبونج بوب على القمر الصناعي عرب سات، وذلك بسبب تفضيله في بعض البلدان العربية، حيث تعد البيانات الجديدة للقناة على عرب سات متمثلة في الآتي:

التردد: 12196.

معدل تصويب الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

طريقة تنزيل قناة سبونج بوب

تتوفر طرق كثيرة تساعد المشاهد على استقبال أي قناة فضائية على جهاز التلفاز، لكن سنوضح لكم أكثر الطرق يسرا، والتي تساعد المشاهد في استقبال القناة خلال دقائق قليلة، وتلك الخطوات متمثلة في الآتي: