قدم رابط مباشر.. بسهولة التقديم للمدارس “الصف الأول الإبتدائي” الخطوات وأوراق التقديم والشروط 2025

من خلال موقعنا وعبر رابط مباشر، بسهولة التقديم للمدارس “الصف الأول الإبتدائي” الخطوات وأوراق التقديم والشروط 2025، لتسهيل العملية عليكم، يُسرنا أن نقدم لكم رابط التقديم للمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، يُعتبر التقديم للمدارس الحكومية خطوة أساسية لأولياء الأمور الذين يسعون لتأمين تعليم جيد لأطفالهم، قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن بدء التقديم للمدارس الحكومية، بما في ذلك المدارس اللغات والتجريبية، اعتبارًا من 1 يونيو وحتى 30 يونيو 2024، من خلال هذا التقرير، سنوضح لكم الخطوات اللازمة للتقديم والأوراق المطلوبة.

رابط مباشر بسهولة خطوات التقديم للمدارس “الصف الأول الإبتدائي” 2025

وصلنا بكم الآن إلى القول الفصل عبر رابط مباشر، بسهولة التقديم للمدارس “الصف الأول الإبتدائي” الخطوات وأوراق التقديم والشروط 2025، حيث يمكنك الآن التقديم لأطفالك من خلال إتباع الخطوات التالية للتقديم:

يرجى زيارة منصة تقديم مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، وذلك عن طريق الضغط على الرابط التالي: [اضغط هنا](رابط).

سجّل الدخول إذا كنت تملك حسابًا، أو قم بإنشاء حساب جديد.

بعد الدخول، قم بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بك.

اختر أيقونة “الطلبات” من القائمة الرئيسية.

حدد نوعية المدرسة التي ترغب في التسجيل بها.

ابدأ عملية التسجيل عن طريق إدخال بيانات الطفل وبيانات الأب والأم، بالإضافة إلى عنوان الإقامة.

اختر الأولويات من بين المدارس المتاحة، مع التركيز على المدارس القريبة من مكان الإقامة.

لا تنسى النقر على زر “حفظ البيانات” لتأكيد البيانات المدخلة.

الأوراق اللازمة للتقديم

وبعد أن توصلنا معا من خلال ما سبق على قدم الآن رابط مباشر بسهولة التقديم للمدارس “الصف الأول الإبتدائي” الخطوات بقي لنا للتعرف على الأوراق الخاصة بالتقديم والشروط 2025، حيث يمكنك الآن التقديم للصف الأول الإبتدائي بالمدارس الحكومية بعد تقديم الأوراق التالية: