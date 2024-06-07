خطوة بخطوة علشان ماتغلطش طريقة حل البابل شيت لطلبة الثانوية العامة..الامتحان كما 3 أيام

طريقة حل البابل شيت التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية، حيث أن هذا النظام الجديد المتبع يوفر الوقت والجهد على الطلاب وأيضًا على عملية التصحيح التي كانت تستغرق سابقًا الكثير من الوقت وقامت وزارة التربية والتعليم بتوضيح الطريقة التي يجب أن يتبعها الطلاب عند الإجابة بالإضافة إلى أنه قد تم تدريب الطلاب عليها أثناء العام الدراسي خلال التدريبات الوزارية على الامتحانات.

طريقة حل البابل شيت

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الطريقة الصحيحة لحل البابل شيت، وتكون هذه الطريقة كما يلي:

يستلم الطالب ورقة البَابل شيت مع بوكليت الأسئلة بالإضافة إلى الورقة المخصصة للأسئلة المقالية وأيضًا الكتيب الخاص بمفاهيم ملخص المنهج.

بعد الاختيار من نموذج قم بالتظليل في البابل شيت.

تأكد من كتابة اسمك على الورقة بالإضافة إلى اسم المدرسة وأيضًا الإدارة التعليمية التي تتبعها مدرستك، وبعدها ظلل رقم الجلوس بالورقة.

ظلل على الاجابة فقط بالطريقة الموضحة حتى تضمن احتساب الإجابة لك.

في حالة أن الإجابة خطأ َترغب تصحيحها قم بعمل علامة X عليها، وظلل الإجابة الأخرى.

يجب الانتباه إلى أن تظليل اجابتين معاً يلغي درجة السؤال.

تعليمات امتحانات الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم التعليمات التي يلزم أن يتبعها الطلاب في إجابة الامتحانات، وتكون هذه التعليمات كالآتي: