HERE “هتقبل من كام” مؤشرات تنسيق دخول الثانوي العام جميع المحافظات 2025 الأوراق المطلوبة للتقديم للمدارس

تم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2024 في معظم المحافظات، مما يثير اهتمام الطلاب وأولياء الأمور حول تنسيق الدخول إلى الثانوية العامة للعام الدراسي القادم، تتضمن عملية التنسيق عادة مراحل متعددة، تبدأ بالمرحلة الأولى التي تكون فيها الدرجات الأعلى، هي التي تحصل على القبول الأولي، ويتم استبعاد الطلاب تدريجيا حسب تناقص درجاتهم حتى الوصول إلى الحد الأدنى للقبول، يعتمد تنسيق الدخول على الحد الأدنى للقبول في كل محافظة، حيث يتم تقديم الطلبات وفقا للمؤشرات الحالية للنجاح.

تنسيق دخول الثانوي العام 2025 بالمجموع

من خلال مقارنة تنسيق الدخول إلى الثانوية العامة في المحافظات، خلال العام الماضي ونسب النجاح الحالية، يمكن لبعض المحافظات أن تصل إلى مرحلة ثالثة من التنسيق، حيث يكون الحد الأدنى للقبول أقل من 200 درجة من أصل 280 نقطة متاحة للطالب لدخول الثانوية العامة، لذا، ينبغي على الطلاب وأولياء الأمور متابعة الجهات المختصة، لمعرفة تفاصيل التنسيق والشروط المحددة، لدخول الثانوية العامة في كل محافظة، مما يساعدهم في التخطيط المسبق للمرحلة القادمة من مسيرتهم التعليمية.

تنسيق الثانوية العامة 2024-2025 جميع المحافظات

لن يختلف الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة، كثيرا عما كان عليه في العام الماضي في محافظات الإسكندرية، الشرقية، وأسيوط بشكل خاص، نظرا لتقارب معدلات النجاح التي تم تسجيلها، هذا يعكس استمرارية المعايير المتبعة في تنسيق الدخول بناء على نتائج العام السابق، ومن المهم معرفة الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس الثانوية بجميع أنواعها، فضلا عن مواعيد الإعلان عن نتائج التنسيق للقبول بها.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2025

يتوقع أن يتراوح الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة، بمحافظة القاهرة بين 230 و235 درجة في المرحلة الأولى، وقد ينخفض إلى 208 درجة في المرحلة الثالثة استنادا إلى مؤشرات العام الماضي، في محافظة الدقهلية، من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثالثة أقل من 205 درجات، بينما قد تتوقف محافظة الإسكندرية عند المرحلة الثانية، مع حدود تقدر بـ 215 درجة بناءً على الأداء السابق.

الأوراق المطلوبة للتقديم للمدارس الثانوية العامة

للتقديم في المدارس الثانوية العامة للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2024-2025، تشمل الأوراق المطلوبة ما يلي:

– شهادة الميلاد للطالب الأصلية ونسختين منها.

– شهادة النجاح في الصف الثالث الإعدادي الأصلية ونسختين منها.

– 5 دمغات للالتحاق بالصف الأول الثانوي.

– نسخة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

– 6 صور شخصية حديثة للطالب بمقاس 4×6.

– 2 طابع خاص بالمهن التعليمية.

الحد الأدنى للقبول في الثانوي العام 2025

تنسيق الثانوية العامة لعام 2024 في بعض المحافظات المصرية، يظهر تفاوتا في الدرجات المطلوبة للمراحل المختلفة:

– الإسكندرية: 229 درجة

– الشرقية: 231 درجة

– الجيزة: 218 درجة

– المنيا: 230 درجة

– أسيوط: 215 درجة

– القليوبية: 222 درجة

– الغربية: 226 درجة

– المنوفية: 235 درجة

– الإسماعيلية: 233 درجة

يرجى ملاحظة أن هناك مراحل متعددة في عملية التنسيق، وقد يتراجع الحد الأدنى للقبول كثيرا في المراحل التالية بالنسبة لبعض المحافظات.