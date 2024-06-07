بسرعة لحق PUBG UC.. أكواد ببجي سرية تعطيك سكنات أسطورية دائمية مجانا احصل عليها الآن

يسعى الجميع للحصول على أكواد سكنات ببجي، وتلك الأكواد تعمل على تعزيز تجربة اللعب داخل ببجي، من خلال تعزيز جودة وأداء اللعبة، حيث يتم تقديم أكواد سكنات ببجي إلى اللاعبين في بعض الأحيان بشكل مجاني، وذلك من خلال العروض التي تقدمها اللعبة بصورة مستمرة، وحتى يتم الحصول على تلك الأكواد يلزم زيارة الموقع الإلكتروني، والذي يتيح للجميع إمكانية امتلاك أكواد لعبة ببجي.

أكواد ببجي سرية تعطيك سكنات أسطورية

من خلال زيارة موقع لعبة ببجي سيتم الحصول على أكواد سكنات ببجي الجديدة، والتي تقدم مميزات رائعة إلى اللاعبين، حيث تمكنهم من تفعيل الكثير الخيارات الغير متاحة داخل ببجي، كما أن اللاعب يحصل على امتيازات كثيرة تجعله أفضل من باقي اللاعبين، ولهذا من أبرز أكواد سكنات ببجي الجديدة هي كالآتي:

يساعدك كود 1BMTDZBZPRD على امتلاك سكن عشوائي.

من خلال القيام بتفعيل كود R89FPLM9S سيتم الحصول على قميص خاص بك.

يمكنك امتلاك سكن جديد من خلال تفعيل كود BIFOZBZE6Q.

كود DTHZBZG8C يساعدك على امتلاك قفازات.

من خلال تفعيل كود FFPKZBZF3T ستتمكن من امتلاك حذاء خاص.

يمكن امتلاك قناصة AWM بعد أن تتمكن من تفعيل الكود الخاص بها وهو I85TZBZX2.

التعريف بأكواد ببجي

أكواد ببجي عبارة عن عدة مجموعات تتضمن بداخلها أرقام وحروف، من خلال استخدام تلك المجموعات سيتم امتلاك عدد كبير من المكافآت، والتي يصعب الحصول عليها، لكن من خلال تفعيل أكواد ببجي، سيتم امتلاك عدد كبير منها، وتلك المكافآت تتمثل في الآتي: