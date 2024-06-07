استعلام نتائج الطلاب.. نظام نور تسجيل طالب جديد 2024-2025

يحتاج نظام نور تسجيل طالب جديد 2024-2025 إلى ضرورة قيام ولي الأمر بتنفيذ مجموعة من الخطوات المهمة، حيث أعلنت وزارة التعليم داخل السعودية عن الموعد المحدد لبدء التسجيل لطلاب الصف الأول الإبتدائى، كما أنه تم إتاحة هذا الموعد مجددًا ليتمكن أولياء الأمور الذين لم يسجلوا مسبقًا من التسجيل.

نظام نور تسجيل طالب جديد 2024-2025

عملت وزارة التعليم السعودية على توفير موعد آخر يمكن التسجيل به من قبل أولياء الأمور للطلاب الجدد، ويتم هذا بشكل إلكتروني عن طريق تنفيذ الخطوات التالية:

يتوجب عليك أن تذهب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة نور.

سجل الدخول إلى الموقع عبر حسابك أو إنشاء حساب جديد إذا لم تكن تمتلك حساب.

من الصفحة الرئيسية للمنصة انقر على تسجيل طالب جديد.

أدرج رقم الهوية بدقة، ثم وضح صلة القرابة بينك وبين الطالب.

أدخل البيانات المطلوبة في النموذج، ثم حدد المدرسة المراد التسجيل بها.

سيطلب الموقع بعدها كتابة بيانات ولي الأمر، قم بإرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة ووافق على الشروط والأحكام.

المستندات المطلوبة للتسجيل في نظام نور للطلاب الجدد

من الضروري الإنتباه أيضًا أن هناك بعض المستندات التي يجب على ولي الأمر إرسالها لتسجيل الطالب الجديد، وتنحصر أهم هذه المستندات فيما يلي:

شهادة ميلاد الطالب ويتوجب أن تكون مصدقة من قبل الأحوال المدنية. صورة من دفتر العائلة من صفحة ولي الأمر تحديدًا. كشف حساب بنكي باسم ولي الأمر، ويجب أن يكون نشط خلال الثلاثة أشهر الأخيرة. تقديم نسخة من بطاقة الأحوال المدنية التابعة لولي الأمر أو جواز السفر.

يتيح نظام نور تسجيل طالب جديد 2024-2025 بشكل إلكتروني بسيط، حيث عملت وزارة التعليم السعودية على توفير هذه الخدمة لجميع أولياء الأمور من المواطنين أو المقيمين لمساعدتهم على تسجيل أبنائهم في المدارس التي يرغبون بها بدون جهد.