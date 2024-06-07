رابط رسمي.. الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 بالعراق عبر نتائجنا

أعلنت وزارة التربية العراقية أنها ستقوم بنشر نتائج الثالث المتوسط عبر الموقع الرسمي لها في جميع محافظات العراق، حيث ينتظر طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق انتهاء الاختبارات وظهور النتائج لبدء إجازة نهاية العام، حيث يحصلون على فترة من الراحة بعد تعب العام الدراسي، يذكر أن امتحانات الثالث المتوسط بدأت في 21 مايو 2024 واستمرت لمدة 16 يومًا.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024

أوضحت وزارة التربية العراقية كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول لعام 2024، وذلك بعد أن أكمل جميع طلاب الصف الثالث المتوسط في محافظات العراق اختباراتهم، ستقوم الوزارة بالإعلان عن النتيجة دفعة واحدة لجميع المديريات في العراق، ويمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة عبر موقع نتائجنا من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التالية:

أولا يجب زيارة موقع نتائجنا.

الانتظار حتى يتم رفع النتائج.

في حال صدور نتائج المحافظة التي تم تسجيل الطالب فيها بشكل إلكتروني، ستظهر خانة “مشاهدة – تنزيل” بجانب اسم المحافظة أو القطاع.

يتم النقر على عرض النتائج، والبحث عن نتيجة الطالب باستخدام الاسم والرقم الامتحاني.

نتائج الثالث المتوسط موقع وزارة التربية والتعليم 2024

من خلال اتباع بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة، يمكنك الاطلاع على نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق فور صدورها عبر المقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة وزارة التربية العراقية.

يتم الانتقال إلى صفحة الاستفسارات ومن ثم النقر على زر استعلام النتيجة.

يتم تحديد زر نتيجة الصف الثالث المتوسط.

ملء الحقول الفارغة بالمعلومات المطلوبة.

تحديد المحافظة، ثم السنة الدراسية، وبعد ذلك الفصل الدراسي.

الخطوة الأخيرة يتم النقر فوق عرض.

موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط 2024

قد أوضحت الجهات المعنية أن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول للعام الدراسي 2024 سوف يتم الإعلان عنها في جميع المحافظات خلال أيام قليلة من الآن، حيث انتهى طلاب الثالث المتوسط من امتحاناتهم قبل أيام قليلة، وسيتم الإعلان عن النتائج رسميًا على الصفحة الرسمية لوزارة التربية العراقية.