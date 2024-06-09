القط مبهدل الدنيا هو والفار في تردد توم اند جيري كيدز 2024 على النايل سات

تردد توم اند جيري كيدز التي تعد من القنوات المميزة التي تقدم العديد من مسلسلات الكرتون وافلام الأطفال الأكثر تميزًا، هذا إلى جانب ما تقدمه من أناشيد دينية واغاني رائعة مميزة كذلك، وقد أصبحت تلك القناة بكل بيت، ويحبها الكثير من الأسر بالدول العربية، ويمكنك إذا كنت من محبيها أو ترغب بأن يشاهدها أطفالك أن تقوم بتزيلها بجهازك بالتردد الخاص بها، والذي سنوضحه لك في السطور المقبلة مع ذكر مميزات القناة.

تردد توم اند جيري كيدز

يمكنك أن تقوم بتنزيل قناة توم اند جيري لديك سواء على العرب سات أو النايل سات بكل سهولة، ويمكنك كذلك أن تشاهدها بلا انقطاع، وتكون جودتها عالية كذلك وبإشارة قوية؛ لكي تستمتع بالمحتوى الذي تقدمه القناة بلا كلل أو ملل، وفيما يلي نوضح لك تردد توم اند جيري كيدز على النحو التالي:

التردد: ١٢١٤٩.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

تردد توم اند جيري كيدز عرب سات

ويمكنك كذلك أن تستقبل القناة على عرب سات باستخدام هذه البيانات:

التردد: ١١٣١٥.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

مميزات قناة توم اند جيري كيدز

تتمتع قناة توم اند جيري بمميزات عديدة جعلت لديها نسب مشاهدات عالية، وفيما يلي نوضح لك أهم تلك المميزات التي جعلت منها إحدى أفضل القنوات المخصصة للأطفال وهي: