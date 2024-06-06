لينك نظام نور تسجيل طالب جديد العام الدراسي 1446-1447 الصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال

قامت وزارة والتعليم داخل المملكة العربية السعودية بالإعلان عن بدء نظام نور تسجيل طالب جديد، والذي من خلاله سيتم البدء في إضافة طلاب الصف الأول الابتدائي وطلاب مرحلة رياض الأطفال، ولن يتمكن الجميع من ذلك إلا من خلال التسجيل في نظام نور التعليمي المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم، والذي يعد من أهم الأنظمة التعليمية داخل السعودية.

تسجيل طالب جديد في نظام نور

تم طرح نظام نور بواسطة وزارة والتعليم، حتى يسهل على الجميع البدء في الدخول إلى نظام نور تسجيل طالب جديد لبدء مرحلة تعليمية جديدة، سواء كانت المرحلة الابتدائية أو مرحلة رياض الأطفال، ويلزم على جميع أولياء الأمور التسجيل بشكل صحيح، وسيكون ذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

الخطوة الأولى هي الانتقال إلى الرابط الإلكتروني التابع لنظام نور.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول من خلال رقم الحساب الخاص بالفرد.

ثم يلزم إدخال البيانات المطلوبة بدقة كبيرة، لكي يتم تسجيل الدخول.

انتقل إلى الصفحة التالية حتى تبدأ في تعبئة نموذج تسجيل طالب جديد، ويجب اختيار المدرسة التي سيتم التسجيل إليها.

ثم يلزم تدوين بيانات ولي الأمر وبيانات الطالب بشكل تفصيلي.

يجب إرفاق الأوراق والمستندات اللازمة.

ثم اضغط على أيقونة إرسال الطلب.

موعد انتهاء التقديم للصف الأول الابتدائي

أكدت وزارة التربية والتعليم على موعد انتهاء عملية التقديم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي داخل مدارس السعودية المختلفة، حيث سيكون موعد الانتهاء في الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد، لذا على الجميع في تلك الفترة البدء في تسجيل الدخول، حتى يتم الانتهاء من تلك العملية في أقرب فرصة ممكنة دون الحاجة إلى الانتظار لبدء العام الدراسي، ويمكن التواصل مع نظام نور لعرض أي استفسارات أو شكاوى من خلال الطرق الآتية: