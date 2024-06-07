“هيطلع مبرمج ويقبض بالدولار”/ أماكن المدارس التكنولوجية بعد الاعدادية 2024 وشروط الالتحاق بها وخطوات التسجيل الالكتروني لاختبار القدرات

أماكن المدارس التكنولوجية بعد الاعدادية والتي يرغب كثير من طلاب الشهادة الاعدادية الالتحاق بها، فور الإعلان عن النتائج، حيث أنها مدارس حكومية بنظام الثلاث سنوات توفر فرص العمل المضمونة وتخضع للتعليم الفني المجاني، وقد اهتمت وزارة التعليم بإنشاء المدارس التكنولوجية، لتوفير فرص العمل وفق احتياجات سوق العمل المصري، ومواكبة التطور التكنولوجي بشكل مستمر، وسوف نوضح لكم أهم شروط المدارس التكنولوجية وأماكنها في محافظة القاهرة.

أماكن المدارس التكنولوجية بعد الاعدادية

اهتمت وزارة التعليم في مصر بزيادة المدارس التكنولوجية، والتي من أهمها ما يلي:

مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية في مدينة نصر.

مدرسة بي تك الموجودة في حى الأسمرات بالمقطم.

مدرسة HST في مصر الجديدة.

مدرسة مجموعة فولكس فاجن في حي الأسمرات بالمقطم.

مدرسة غبور 1 الثانوية في مدينة 15 مايو.

مدرسة WE المشتركة في مدينة نصر.

مدرسة إلكترو مصر في مدينة السلام.

مدرسة السلام الثانوية.

مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي بالتجمع الثالث.

مدرسة الميكاترونيات الموجودة في مدينة بدر.

مدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة الفخار والحرف التراثية بالفسطاط في منطقة القاهرة القديمة.

مدرسة الهيئة العربية للتصنيع في حلوان.

مدرسة صناع الغد الدولية بمدينة بدر.

مدرسة جينز كار في القاهرة الجديدة.

شروط المدارس التكنولوجية

يمكن لطلاب الشهادة الاعدادية الالتحاق بالمدارس التكنولوجية المختلفة وفق شروط تم تحديدها، والتي تتضمن الآتي: