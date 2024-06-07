ترتيب مجموعة مصر تصفيات كاس العالم 2026 باقي كم نقطة للصعود رسميا للمونديال بعدما فاز المنتخب الوطني المصري في المباراة الأخيرة أمام منتخب بوركينا فاسو، المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي يوم 6 يونيو 2024، حيث تمكن منتخب مصر من الفوز بهدفين مقابل هدف واحد، ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب الوطني المصري في المباراة القادمة أمام منتخب غينيا بيساو وذلك يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024، في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل نكشف لكم فرص مصر في الصعود إلى نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية 2026.

ترتيب مجموعة مصر تصفيات كاس العالم 2026

حقق المنتخب الوطني المصري العلامة الكاملة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، بعدما فاز في المباراة الأخيرة بهدفين لهدف أمام منتخب بوركينا فاسو، ليتصدر المنتخب الوطني المصري المجموعة الأولي بتسع نقاط، حيث أصبح الترتيب الجديد كالتالي:

مصر في المركز الأول من 3 مباريات حقق 9 نقاط.

غينيا بيساو المركز الثاني من 3 مباريات حقق 5 نقاط.

بوركينا فاسو المركز الثالث من 3 مباريات حقق 4 نقاط.

منتخب سيراليون المركز الرابع من 3 مباريات حقق 4 نقاط.

اثيوبيا المركز الخامس من ثلاث مباريات حقق نقطتين.

فرص مصر في الصعود إلى كأس العالم 2026

تزايدت فرص المنتخب الوطني المصري في الصعود إلى المونديال بعد الفوز على بوركينافاسو، حيث أصبح الفارق بينه وبين اقرب منافسية 4 نقاط، يكفي المنتخب الوطني المصري الفوز في مباراته القادمة أمام منتخب غينيا بيساو، ليصبح الفارق 7 نقاط ويصعد المنتخب الوطني المصري إلى النهائيات، الجدير بالذكر أن مباريات في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم تذاع على قنوات اون تايم سبورت.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل حول ترتيب مجموعة مصر تصفيات كاس العالم 2026 باقي كم نقطة للصعود رسميا للمونديال