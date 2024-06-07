من الصحيحين..طريقة الذبح الشرعي للأضحية ومواصفات الأضحية في الإسلام (كل سنة وانتوا طيبين)

طريقة الذبح الشرعي للأضحية يبحث عنها المضحين مع اقتراب قدوم عيد الأضحى؛ حيث أنه من الأعياد التي يقوم بها الناس بالتضحية والذبح؛ ويقوم الكثير من الأشخاص بذلك اتباعًا لأوامر الله وطاعته؛ ولكن يكون هذا الذبح بطريقة معينة وهناك شروط في الأضحية كذلك حتى تكون صحيحة؛ وهو ما سنعرفك عليه في سطور هذا المقال.

طريقة الذبح الشرعي للأضحية

فيما يلي نوضح لك طريقة الذبح الشرعي للأضحية على النحو التالي:

يتم في البداية وقبل ذبح الأضحية إحداد السكين أو الشفرة، ويجب ألا يكون هذا أمام الأضحية، كما يجب عدم ذبحها أمام غيرها والإحسان لها وعدم جرها أو ضربها؛ وذلك امتثالًا لقول النبي (إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإحْسَانَ علَى كُلِّ شيءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فأحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذَا ذَبَحْتُمْ فأحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ).

توجيه الأضحية ناحية القبلة عند الرغبة في ذبحها؛ حيث تُعد القبلة هي أعظم وأشرف الجهات، وقد كان النبي يوجه الأضحية الخاصة به للقبلة.

اضطجاع الأضحية فوق الجانب الأيسر لها؛ في حالة استخدام الذابح ليده اليُمنى، ولكن إذا كان أعسرًا؛ فيمكنه أن يجعل الأضحية مضطجعة فوق الجانب الأيمن لها، وذلك مع كراهة هذا واستحباب استنابة شخص غيره.

تمرير السكين فوق حلق الأضحية وصولًا حتى عظام الرقبة، ومن ثم يتم ترك قدم الأضحية اليمنى بعد الذبح؛ حتى تستريح بتحريكها، هذا مع الإشارة لقطع الودجين (مثنى ودج)، ويقصد به العرق الذي يتم عند قطعه انتهاء الحياة، مع محاولة الإسراع بهذا، مع كراهة قطع البعض منهم دون الآخر.

شروط الأضحية في عيد الأضحى

هناك بعض الشروط التي لابد من مراعاتها بالأضحية المذبوحة بالعيد، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: